Счет открыла команда Олега Знарка, реализовав первое же представившееся численное преимущество. Отличился Антон Белов, переправивший шайбу в сетку после наброса Вадима Шипачева.

ЦСКА отыгрался через семь минут, когда также получил большинство после удаления Дацюка. Чтобы разыграть шайбу до верного подопечным Дмитрия Квартального хватило 35 секунд.

В концовке периода шайба после броска Чудинова попала в штангу, а после перерыва уже Ковальчук испытал разочарование, когда каучуковый диск ударился сразу в обе штанги, но линию ворот так и не пересек.

И все-таки СКА вышел вперед за 23 секунды до окончания второй трети, красиво реализовав еще раз большинство: Шипачев выехал из-за ворот и отдал скрытую передачу Никите Гусеву, чей бросок для Сорокина был уже неотразим — 1:2.

ЦСКА вновь отыгрался и произошло это на 46-й минуте игры, когда отличился Максим Мамин. Вничью — 2:2 завершилось основное время матча, а затем начался овертайм в новом формате 3х3.

Шла вторая минута из дополнительных пяти, когда Ожиганов зарядил со средней дистанции, шайба выскочила из-под Шестеркина и медленно заползла в ворота. Болельщики столичных армейцев в едином порыве начали праздновать победу, однако оказалось, что все это преждевременно. Знарок сделал запрос, после которого выяснилось, что голевая атака началась с положения вне игры. А за три секунды до окончания овертайма очередная штанга спасла ЦСКА. Такая вот невероятная кульминация матча.

В итоге все решилось в серии буллитов, где героем стал Игорь Шестеркин, которому удалось отразить все броски хоккеистов ЦСКА. А у СКА отличился Никита Гусев — 2:3.

СКА набрал 109 очков, обошел ЦСКА (108) и вернул себе первое чистое место в таблице чемпионата. А вот бывший клуб Олега Знарка и Харийса Витолиньша — московское "Динамо" в новом году не знает поражений: четыре игры — четыре победы. Очередной успех "бело-голубые" отпраздновали в Пекине, обыграв новичка лиги китайский "Куньлунь" — 5:3. Причем вырвала команда Мартыньша Карсумса победу на последних минутах, забив победный гол в меньшинстве(!), а пятый уже в пустые ворота.

Латвийский форвард, правда, в этом результативном поединке очками не разжился, заработав к тому же за 15,5 минут игрового времени негативный показатель "-1".

Вторую победу подряд одержала тольяттинская "Лада" под руководством латвийского специалиста Артиса Аболса. На выезде в Хельсинки волжская команда упустила победу в основное время (вела 3:1), но добилась-таки двух очков в серии буллитов — 4:3. У "Лады" 57 очков и 12 место на "Востоке", но от зоны плей-офф по-прежнему далеко — 9 пунктов.

Эдгар Масальский против "Йокерита" не играл, Артур Кулда против "Лады" тоже, а единственный латвийский хоккеист в этом матче Кристап Сотниекс провел на льду 22 минуты, нанес два броска и заработал нейтральный коэффициент полезности.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0)

0:1 — Белов (Дадонов, Шипачев) — 05:36 (5x4)

1:1 — Петров (Телегин, Попов) — 12:57 (5x4)

1:2 — Гусев (Шипачев) — 39:37 (5x4)

2:2 — Мамин (Науменков, Денисов) — 45:55 (5x5)

2:3 — Гусев — 65:00 (ПБ)

Броски: 27 — 32.

Вратари: Сорокин — Шестеркин.

Штраф: 18 — 14.



Йокерит (Хельсинки) — Лада (Тольятти) 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Анттила — 08:15 (5x5)

1:1 — Валуйский (Андрей Иванов, Шенфельд) — 15:40 (5x4)

1:2 — Стрельцов (Бочаров, Мастрюков) — 16:13 (5x5)

1:3 — Аронсон (Стрельцов, Бочаров) — 26:58 (5x5)

2:3 — О'Нилл (Йенсен) — 40:17 (5x4)

3:3 — Хухтала (Йенсен, Хелениус) — 45:28 (5x4)

3:4 — Белоусов — 65:00 (ПБ).

Куньлунь Ред Стар (Пекин) — Динамо (Москва) 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

1:0 — Мянтюля (Юйэнь) — 05:48 (5x5)

1:1 — Горовиков (Кокарев) — 07:35 (5x5)

2:1 — Бакош (Флери, Перетягин) — 33:38 (5x5)

2:2 — Федоров — 34:07 (5x5)

2:3 — Брюквин — 42:17 (5x5)

3:3 — Бакош (Марцинко) — 55:12 (5x5)

3:4 — Никулин (Горовиков) — 58:19 (5x5)

3:5 — Кокарев (Горовиков, Робинсон) — 59:30 (en)



Запад

1 СКА 47 37 10 109

2 ЦСКА 48 34 14 108

3 Торпедо 47 30 17 89

4 Локомотив 48 28 20 85

5 Динамо М 48 29 19 83

6 Динамо Мн 45 26 19 77

7 Йокерит 47 23 24 74

8 ХК Сочи 48 24 24 69

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9 Витязь 48 24 24 69

10 Медвешчак 48 21 27 62

11 Слован 47 20 27 61

12 Спартак 47 19 28 60

13 Северсталь 47 17 30 56

14 Динамо Р 48 14 34 42

Восток

1 Металлург Мг 47 33 14 102

2 Авангард 48 32 16 93

3 Ак Барс 49 33 16 94

4 Трактор 47 25 22 78

5 Салават Юлаев 48 24 24 75

6 Барыс 47 23 24 68

7 Адмирал 48 21 27 67

8 Куньлунь РС 47 23 24 66

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9 Нефтехимик 49 24 25 66

10 Сибирь 48 22 26 65

11 Автомобилист 47 20 27 60

12 Лада 49 19 30 57

13 Югра 48 19 29 55

14 Амур 48 16 32 50

15 Металлург Нк 47 10 37 30