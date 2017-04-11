"Цюрих" гостил у клуба "Ле Мон" и уже к шестой минуте забил хозяевам поля два гола. В начале второго тайма перевес команды Ванина достиг четырех мячей, а на 54-й счет и вовсе стал разгромным — 5:0.

К счаcтью, для середняка второго дивизиона футболисты "Цюриха" на этом успокоились, причем настолько, что позволили сопернику под конец игры дважды огорчить своего вратаря — 5:2 (см.видео ниже).

"Цюрих" набрал 65 очков после 26 матчей и за десять игр до конца турнира опережает ближайшего преследователя "Кскамакс" на девять пунктов.