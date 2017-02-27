Сегодня в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина нижегородское "Торпедо" под руководством Петериса Скудры упустило возможность сравнять счет в серии с московским "Динамо" и теперь находится в шаге от завершения сезона.

Нижегородцам удалось начало игры: в середине первой 20-минутки они открыли счет после броска Владимира Галузина, а в дебюте второго периода Евгений Мозер реализовал большинство и удвоил перевес хозяев льда.

Динамовцы сумели отыграть первую шайбу на 35-й минуте, сделал это Иван Игумнов. Минимальный перевес "Торпедо" сохранялся до последней минуты, когда динамовцы пошли на последний шаг, сняв вратаря. И за 39 секунд до сирены Даниилу Тарасову в суматохе у ворот удалось перевести игру в овертайм — 2:2.

Дополнительный период продлился всего три с половиной минуты и виной этому стал голкипер торпедовцев Илья Проскуряков, неудачно прижавший шайбу ко льду, чем мгновенно воспользовался Максим Карпов — 2:3.

Нападающий торпедовцев Каспар Даугавиньш отыграл всего 4 минуты в этом матче и еще в первом периоде перестал выходить на лед после того, как ему в незащищенное место попала шайба. Динамовец Мартыньш Карсумс почти за 17 минут игрового времени отметился тремя бросками, еще один заблокировал сам, выиграл все три вбрасывания и провел 5 силовых приемов.

Таким образом, "бело-голубые" одержали третью победу в серии и находятся в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина. Там уже сегодня мог оказаться "Локомотив", однако минским динамовцам удалось дома одержать первую победу в противостоянии с ярославцами (4:2). Причем белорусский клуб нанес бросков вдвое меньше соперника (17-33).

1 марта эти пары проведут пятые матчи серий в Ярославле и Москве.

Кубок Гагарина-2016/17. 1/8 финала (четвертые матчи)

Динамо (Минск) — Локомотив (Ярославль) 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

1:0 — Степанов (Граньяни, Костицын) — 09:18 (5x3),

2:0 — Павлович — 16:11 (5x5)

2:1 — Апальков (Аверин) — 23:23 (4x5)

3:1 — Ковыршин (Гаврус) — 26:00 (5x5)

3:2 — Кадейкин (Рафиков) — 27:29 (5x5)

4:2 — Стась (Дрозд, Матерухин) — 35:07 (5x5)

Броски: 17 — 33

Вратари: Скривенс — Мурыгин

Штраф: 12 — 18.

Счет в серии: 1 — 3.

Торпедо (Н. Новгород) — Динамо (Москва) 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 — Галузин — 09:38 (5x5)

2:0 — Мозер (Галузин, Семин) — 22:28 (5x4)

2:1 — Игумнов — 34:11 (5x5)

2:2 — Тарасов — 59:21 (5x5)

2:3 — Карпов — 63:38 (5x5)

Броски: 27 — 27.

Вратари: Проскуряков — Еременко

Штраф: 8 — 10.

Счет в серии: 1 — 3.

