По ходу встречи торпедовцы дважды выходили вперед, но оба раза хоккеисты "Магнитки" очень быстро сравнивали счет. Судьба матча решилась в овертайме, где отличился защитник действующих чемпионов Крис Ли — 3:2.

Для "Торпедо" это поражение стало первым в новом году и прервало серию из шести побед. Тем не менее команда Скудры продолжает удерживать третью строчку в Западной конференции.

Латвийский нападающий "Торпедо" Каспар Даугавиньш заработал в этом матче малый штраф, на льду провел 15 минут, за которые дважды бросал по воротам, выиграл два из пяти вбрасываний и отметился 19-й голевой передачей в сезоне. Предыдущий раз Даугавиньш набирал результативный балл в чемпионате КХЛ более месяца назад (6 декабря), но при этом остается одним из двух самых результативных игроков команды.

В составе хозяев собственный рекорд, а заодно и рекорд лиги побил канадец Крис Ли. Защитник "Магнитки" установил новый рекорд по ассистам для игроков обороны в регулярном чемпионате КХЛ. Теперь на его счету 41 результативная передача, а еще 12 голов и до окончания "регулярки" еще осталось провести 10 матчей.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Металлург (Магнитогорск) — Торпедо (Н.Новгород) 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Желдаков (Даугавиньш, Батлер) — 03:21 (5x5)

1:1 — Сантала (Филиппи) — 07:26 (5x4)

1:2 — Макмиллан (Галузин, Осипов) — 33:29 (5x5)

2:2 — Зарипов (Ли) — 38:08 (5x5)

3:2 — Ли (Мозякин, Коварж) — 62:34 (3x3)