Напомним, что золото в Сочи выиграл россиянин Александр Третьяков, которого антидопинговые функционеры впоследствие стали подозревать в нечестном соперничестве и недавно отстранили от соревнований на один этап Кубка мира-2016/17.

В Винтерберге Мартин Дукурс доказал свое лидерство в мужском скелетоне, в восьмой раз выиграл титул чемпиона Европы, тогда как Третьяков остался третьим.

Несколько болельщиков из Латвии, поддерживавших вчера в Германии своих спортсменов, развернули баннер с надписью "Сочи-2014. Отдайте наше золото". Организаторы соревнований в Винтерберге пытались призвать этих людей к порядку, но те свернули плакат только к концу соревнований.

"Я думаю, что им не нужно было этого делать, — заметил после победного финиша Мартин Дукурс. — Но это болельщики, которые руководствуются своими эмоциями. Нужно дождаться официального решения, а потом уже что-то говорить. Нельзя считать человека виновным, пока его вина не доказана", — приводит ТАСС слова Дукурса.

В свою очередь, Третьяков отметил следующее: "Я не обращаю внимания на действия таких людей. Эти выходки указывают на степень их воспитания. Видимо, такое поведение для этих болельщиков — норма".

Александру Третьякову из-за временного отстранения Международной федерацией бобслея и скелетона пришлось пропустить предыдущий этап Кубка мира в Альтенберге, вследствие чего он лишился первого места в общем зачете Кубка мира-2016/17. 8 января, накануне чемпионата Европы, этот запрет был снят.