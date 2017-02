В первой игре дома латвийская команда добилась победы с преимуществом в семь очков (74:67). Это был неплохой задел и позволял надеяться "Вентспилсу" на положительный исход противостояния

Ответный поединок начался с того, что итальянский клуб довольно быстро ушел вперед на пять очков, но тут за дело взялся защитник гостей Вилли Дин, набравший шесть очков подряд. Тем не менее первая четверть осталась за "Венецией" — 23:17.

Во второй 10-минутке игра у хозяев откровенно не шла, "Вентспилс" играл не особо лучше, но мало-помалу к большому перерыву выровнял ситуацию — 30:30.

Больше того, в третьей четверти "Вентспилс" вышел вперед и короткое время даже вел "+4". Но даже минимальное лидерство (46:45) перед заключительной 10-минуткой вселяло оптимизм. И ее начало действительно удалось: латвийский клуб вел "+5" (46:51).

Постепенно итальянцам все-таки удалось перехватить инициативу благодаря дальним броскам, которые у них наконец-то пошли. Ближе к концу игры хозяева площадки не только ликвидировали минусовой гандикап, доставшийся после первой встречи, но и вышли вперед на девять очков. Тактика фола, к которой прибегли подопечные Карлиса Муйжниекса, команду не спасла — рука у соперника на линии штрафных практически не дрогнула. Точный трехочковый Кэмпбелла вернул было надежды, а на последних секундах Якович пытался попасть еще одним дальним броском, но, увы, мяч ударился в дужку кольца и отскочил в поле — 61:70.

Таким образом, "Венеция" добилась небольшого перевеса по сумме двух матчей (+2) и прошла в следующий раунд турнира (1/8).

Лига чемпионов ФИБА. 1/16 финала (ответный матч):

"Венеция" (Италия) — "Вентспилс" (Латвия) 70:61 (23:17; 7:13; 15:16; 25:15)

Венеция: Эджим 18+5 подборов, Брамос 17+11 подборов, Макги 16…

Вентспилс: Дин 18, Кэмпбелл 15+6 подборов, Закис 9, Якович 6, Яниченок 4, Гулбис 4+6 подборов, Айг.Шкеле 3+5 подборов, Желенис 2+5 подборов, Ате.

22 февраля. Венеция.

По сумме двух матчей — 137-135.

