Именно Гиргенсону удалось открыть счет в этой встрече на 13-й минуте, когда шайба удачно отскочила на клюшку латвийскому нападающему и тот с неудобной руки отправил ее в ворота Хенрика Лундквиста.



В конце периода Эвандер Кейн удвоил перевес гостей, а спустя 63 секунды после начала второй 20-минутки Джастин Бейли сделал счет 3:0. Только здесь "Рейнджерс" сумел бросился отыгрываться, но пробить Андерса Нильссена удалось только Нику Холдену на 36-й минуте.

Едва началась заключительная треть игры, как "Баффало" получил численный перевес и его реализовал Джек Айкел, который и установил, как выяснилось позже, окончательный результат — 4:1.

Эта победа стала для "Баффало" второй за последние восемь игр, но не позволила уйти с последнего места в Восточной конференции. "Рейнджерс" прервал серию из трех побед, но держится на третьем месте.

Земгус Гиргенсонс за 15,5 минут игрового времени нанес 2 броска, выиграл 7 из 12 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1". Всего в 37 матчах сезона латвийский нападающий набрал 7 (4+3) очков.

Латвийский кипер Кристерс Гудлевскис остался в запасе "Тампа-Бэй Лайтнинг" на игру против "Виннипег Джетс", хотя вполне мог выйти — "молнии" проиграли 4:6. Защищавший их ворота Андрей Василевский отразил на сей раз только 84,85% бросков (28 из 33).

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало Сэйбрз 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 — Гиргенсонс (Кэррир, Джионта) — 12:17 (5x5)

0:2 — Кейн (Райнхарт, Окпосо) — 19:21 (5x5)

0:3 — Бейли — 21:03 (5x5)

1:3 — Холден (Миллер, Линдберг) — 35:55 (5x5)

1:4 — Айкел (Райнхарт, Мулсон) — 41:10 (5x4).

Броски: 25 — 19

Вратари: Лундквист — Нильссон

Штраф: 10 — 2.

3 января. Нью-Йорк. "Мэдисон Сквер Гарден". 18 006 зрителей.



Тампа-Бэй Лайтнинг — Виннипег Джетс 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

0:1 — Шайфли (Лайне, Энстрем) — 07:25 (5x4)

1:1 — Пека (Наместников, Киллорн) — 23:43 (5x5)

1:2 — Элерс — 24:30 (бул)

1:3 — Троуба (Перро, Уилер) — 25:19 (5x5)

1:4 — Бафлин (Моррисси, Уилер) — 34:44 (5x5)

2:4 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 43:26 (5x5)

2:5 — Элерс (Лайне, Троуба) — 49:28 (5x5)

3:5 — Кучеров (Джонсон, Хедман) — 52:22 (5x4)

4:5 — Кучеров (Хедман, Друен) — 57:29 (5x4)

4:6 — Лайне (Шайфли, Элерс) — 58:37 (en)

Броски: 36 — 34

Вратари: Василевский — Хеллебайк

Штраф: 10 — 14



Восточная конференция

1 Коламбус Блю Джекетс 36 58

2 Питтсбург Пингвинз 38 55

3 Нью-Йорк Рейнджерс 40 53

4 Монреаль Канадиенс 38 52

5 Вашингтон Кэпиталз 37 51

6 Филадельфия Флайерз 39 45

7 Оттава Сенаторз 37 44

8 Бостон Брюинз 40 44

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9 Торонто Мэйпл Лифс 37 42

10 Тампа-Бэй Лайтнинг 39 42

11 Флорида Пантерз 38 40

12 Каролина Харрикейнз 37 39

13 Нью-Джерси Дэвилз 39 39

14 Детройт Ред Уингз 37 37

15 Нью-Йорк Айлендерс 36 36

16 Баффало Сэйбрз 37 36