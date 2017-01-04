Именно Гиргенсону удалось открыть счет в этой встрече на 13-й минуте, когда шайба удачно отскочила на клюшку латвийскому нападающему и тот с неудобной руки отправил ее в ворота Хенрика Лундквиста.
В конце периода Эвандер Кейн удвоил перевес гостей, а спустя 63 секунды после начала второй 20-минутки Джастин Бейли сделал счет 3:0. Только здесь "Рейнджерс" сумел бросился отыгрываться, но пробить Андерса Нильссена удалось только Нику Холдену на 36-й минуте.
Едва началась заключительная треть игры, как "Баффало" получил численный перевес и его реализовал Джек Айкел, который и установил, как выяснилось позже, окончательный результат — 4:1.
Эта победа стала для "Баффало" второй за последние восемь игр, но не позволила уйти с последнего места в Восточной конференции. "Рейнджерс" прервал серию из трех побед, но держится на третьем месте.
Земгус Гиргенсонс за 15,5 минут игрового времени нанес 2 броска, выиграл 7 из 12 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1". Всего в 37 матчах сезона латвийский нападающий набрал 7 (4+3) очков.
Латвийский кипер Кристерс Гудлевскис остался в запасе "Тампа-Бэй Лайтнинг" на игру против "Виннипег Джетс", хотя вполне мог выйти — "молнии" проиграли 4:6. Защищавший их ворота Андрей Василевский отразил на сей раз только 84,85% бросков (28 из 33).
НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало Сэйбрз 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Гиргенсонс (Кэррир, Джионта) — 12:17 (5x5)
0:2 — Кейн (Райнхарт, Окпосо) — 19:21 (5x5)
0:3 — Бейли — 21:03 (5x5)
1:3 — Холден (Миллер, Линдберг) — 35:55 (5x5)
1:4 — Айкел (Райнхарт, Мулсон) — 41:10 (5x4).
Броски: 25 — 19
Вратари: Лундквист — Нильссон
Штраф: 10 — 2.
3 января. Нью-Йорк. "Мэдисон Сквер Гарден". 18 006 зрителей.
Тампа-Бэй Лайтнинг — Виннипег Джетс 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)
0:1 — Шайфли (Лайне, Энстрем) — 07:25 (5x4)
1:1 — Пека (Наместников, Киллорн) — 23:43 (5x5)
1:2 — Элерс — 24:30 (бул)
1:3 — Троуба (Перро, Уилер) — 25:19 (5x5)
1:4 — Бафлин (Моррисси, Уилер) — 34:44 (5x5)
2:4 — Палат (Джонсон, Кучеров) — 43:26 (5x5)
2:5 — Элерс (Лайне, Троуба) — 49:28 (5x5)
3:5 — Кучеров (Джонсон, Хедман) — 52:22 (5x4)
4:5 — Кучеров (Хедман, Друен) — 57:29 (5x4)
4:6 — Лайне (Шайфли, Элерс) — 58:37 (en)
Броски: 36 — 34
Вратари: Василевский — Хеллебайк
Штраф: 10 — 14
Восточная конференция
1 Коламбус Блю Джекетс 36 58
2 Питтсбург Пингвинз 38 55
3 Нью-Йорк Рейнджерс 40 53
4 Монреаль Канадиенс 38 52
5 Вашингтон Кэпиталз 37 51
6 Филадельфия Флайерз 39 45
7 Оттава Сенаторз 37 44
8 Бостон Брюинз 40 44
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9 Торонто Мэйпл Лифс 37 42
10 Тампа-Бэй Лайтнинг 39 42
11 Флорида Пантерз 38 40
12 Каролина Харрикейнз 37 39
13 Нью-Джерси Дэвилз 39 39
14 Детройт Ред Уингз 37 37
15 Нью-Йорк Айлендерс 36 36
16 Баффало Сэйбрз 37 36