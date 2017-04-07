Владелец компании Light эстонский предприниматель Алан Селтер подтвердил порталу Delfi, что происходит изъятие принадлежащего предприятию имущества и его вывоз, как это предусматривает решение суда. Сторонам так и не удалось договориться по юридическим вопросам, отметил Селтер.

Конфликт между сторонами накалился и прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали Селтера и усадили его в нетрафарированную полицейскую машину.

Ранее уже сообщалось, что в конце марта в присутствии судебных исполнителей представителям Light удалось получить доступ к принадлежащему компании движимому имуществу на стадионе "Сконто". Правда, попасть туда у представителей фирмы получилось только после того, как была привлечена полиция.

"У нас была информация, что на движимое имущество стадиона "Сконто" может быть наложен арест, но мы выбрали эту арену для проведения финала Кубка Латвии, опираясь на гарантии компании SIA Fitnesa Parks, которая занимает обслуживанием стадиона. Они заявили, что на "Сконто" к дате финала все будет готово для проведения игры. Мы получили письмо, в котором Fitnesa Parks уверял, что нет никаких оснований беспокоиться и гарантировал, что все будет в порядке.

Конечно, после сегодняшних событий у нас появились обоснованные сомнения на этот счет", — отметил исполнительный директор Латвийской федерации футбола Эдгар Пукинскис в разговоре с LETA.

Пукинскис также добавил, что в случае, если игру на "Сконто" провести не удастся, федерации придется искать альтернативные варианты: "До тех пор, пока мы не знаем планов Light, мы не можем исключать такого развития событий. Именно поэтому мы пытаемся сейчас установить контакт с компанией Light, чтобы понять их дальнейшие намерения, а также начать переговоры и найти какой-то компромисс. Пока не понятно, собираются ли они увезти свое имущество со стадиона вообще, или у них другие планы и условия, на которых имущество компании может оставаться и на стадионе".

В свое время владельцем стадиона "Сконто" была компания по управлению проблемными активами AS Reverta. Потом стадион переняла SIA SSA, принадлежавшая бывшему президенту футбольного клуба "Сконто" Владимиру Колесниченко. В 2014-м стадион перешел в собственность SIA Mani Group, а через год эта компания поменяла название на Adventika Group. Именно она и является владельцем стадиона по адресу ул.Э. Мелнгайля, 1. Правда, Adventika Group принадлежит только недвижимое имущество, а часть движимого приобрела в своем время компания SSA. Колесниченко свое предприятие продал эстонскому предпринимателю Алану Селтеру, который таким образом и оказался владельцем движимого имущества на "Сконто", а теперь пытается в рамках закона забрать положенное.

"Происходит арест движимого имущества, которое принадлежит третьей стороне — ни владельцу стадиона, ни компании, осуществляющей обслуживание объекта. Есть судебное решение, прибыл судебный исполнитель и описывает это имущество. Будет блокирована возможность использования табло, туннеля, по которому футболисты выходят на поле и покидают его, а также находящиеся на поле ворота", пояснил порталу Delfi Алан Селтер.