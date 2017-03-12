В первой половине латвийская команда периодически удивляла действующих чемпионов агрессивной игрой в нападении и на большой перерыв ЦСКА с небольшим перевесом — 54:50. В третьей четверти вэфовцы натолкнулись на плотную оборону соперника, а Мартыньш Мейерс довольно быстро нахватал фолов и сел на скамейку. Без своего центрового хозяева площадки встали, а гости стали быстро уходить вперед.

Перед заключительной четвертью перевес ЦСКА исчислялся 19 очками и оставшиеся 10 минут игры стали чистой формальностью — 99:83 в пользу армейцев, для которых эта победа стала 18-й в чемпионате. ВЭФ потерпел девятое поражение в 17 матчах, но продолжает держаться в восьмерке сильнейших, которая и продолжит борьбу в плей-офф.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: "Мы здорово начали, но во второй четверти потеряли оборонительную концентрацию. При всем уважении к ВЭФ, картина действий в защите не отражала наших возможностей, 30 очков мы пропускать не должны. После перерыва мы пропустили 10 очков и, в целом, сыграли хорошо — вынудили соперника совершить 17 потерь, сами дорожили мячом, сделав 8 ошибок. Даже при том, что издали мы атаковали не блестяще, мы сегодня были лучшей командой на паркете".

Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат-2016/17:

Нижний Новгород — Енисей 80:93 (15:13, 24:28, 25:24, 16:28)

УНИКС — Зенит 84:109 (17:27, 24:27, 28:25, 15:30)

ВЭФ — ЦСКА Москва 83:99 (20:23, 30:31, 10:25, 23:20)

ВЭФ: Шкеле (17), Мейерс (17 + 8 подборов), Мейерис (13), Ричард (11 + 7 передач), Антропс (7), Громов (6+6 подборов), Лабуцкас (5), Гадди (4), Гордон (3+5 передач), Хазнер, Хелманис.

ЦСКА: Хиггинс (16), Фридзон (15), Хайнс (14+6 подборов), Теодосич (13 + 6 передач), Курбанов (13+5 подборов), Хряпа (10)…

12 марта. Рига. "Арена Рига". 2000 зрителей.



ЦСКА — 18-2

Зенит — 16-3

Химки — 16-3

Локомотив-Кубань — 13-4

УНИКС — 12-8

Енисей — 9-10

Астана — 9-10

ВЭФ — 8-9

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Нижний Новгород — 6-14

Автодор — 5-12

Калев — 4-14

Цмоки-Минск — 4-14

Парма — 0-17.