Широко была представлена латвийская художественная гимнастика на завершившихся в Ташкенте соревнованиях — этапе Кубка мира-2017 в личном и групповом первенстве, а также на детском международном турнире Happy Caravan.

На втором по счету этапе Кубка мира в этом году ведущая латвийская "художница" Елизавета Гамалеева в первый день соревнований выступила очень прилично, получив за упражнение с мячом 14,7 балла, а за обруч — 15,8 балла, что позволило ей занять в этой дисциплине 12 место. Правда, для попадания в финал этого было недостаточно.



Во второй день складывающаяся в последнее время в гимнастике не очень понятная тенденция судейства получила продолжение и оценки Лизы за упражнения с лентой и булавами оказались гораздо ниже (14,4 и 13,85 балла соответственно). В итоге с общей суммой 58,75 баллов Гамалеева заняла в Ташкенте 16-е место в конкуренции 31 участницы.

В индивидуальном многоборье не было равных россиянкам — Дине (71,7) и Арине (70,9) Авериным, а третье и четвертое места достались болгаркам Катрин Тасевой (67,75) и Боряне Калейн (66,55). Арина Аверина также выиграла три из четырех финалов (обруч, мяч и лента), уступив Дине только первое место в упражнении с булавами.

Представлена была сборная Латвии (Яна Лазарева, Вероника Нестерова, Вероника Груздева, Анна Лазарева, Анастасия Джемо) и в групповом многоборье, где отлично исполнила первую программу с 5 обручами, получив оценку 15,55 (7-й результат).



Во втором виде (3 мяча + 2 скакалки) девочки наделали кучу ошибок и заработали от судей только 13,1 (9-й результат). По сумме получилось 8 место (28,65) из 10-ти возможных. Лучшими в многоборье были россиянки (36,25) и болгарки (35,05), которые поделили и победы в финалах.

У латвийской команды выступление в финале с 5 обручами тоже получилось солидным, гимнастки заработали еще более высокую оценку (15,7) и закрепили за собой в этом виде 7-ю строчку. Теперь девушкам необходимо до майского чемпионата Европы подтянуть до кондиции второй вид.

Помимо этапа Кубка мира-2017 в столице Узбекистана прошли и соревнования юниорок — Happy Caravan. Здесь Латвию в индивидуальном первенстве представляла Эрика Богданова, которая наиболее удачно выступила в упражнении с мячом — 8 место в квалификации и в финале (14,35).

В групповом многоборье юниорская сборная Латвии (Николь Иванауска, Яна Ашменская, Арина Евстафьева, Анна Мурикова, Денизе Андруне, Софья Решетова) представляли программу с 10 булавами и заняли 5 место в конкуренции семи команд (видео см.ниже).

LAT 10 Clubs Final — Happy Caravan Tashkent 2017 — 14,500.

