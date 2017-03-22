Удаление Гиргенсона под занавес первого периода привело к тому, что "Питтсбург" усилиями своего капитана Сидни Кросби открыл счет, забив гол буквально " в раздевалку".

Минимальный перевес гостей сохранялся до начала третьего периода, пока Сэму Райнхарту не удалось сравнять результат — 1:1.

На концовку сил у "Баффало" не хватило: сперва на 55-й минуте Ник Бонино вывел "Питтсбург" снова вперед, в спустя две минуты Земгус Гиргенсонс оказался не в том месте и не в то время, отправив шайбу в собственные ворота. Нападающий "Питтсбурга" Конор Шири бросил по воротам, Ленер шайбу отразил, а та отскочила аккурат на крюк подъезжавшего помочь в обороне Гиргенсона.



Так был установлен окончательный результат матча (3:1), позволивший "Питтсбургу" досрочно оформить выход в плей-офф 11-й год подряд. "Баффало" потерпел 44 поражение в 74 матчах и с 72 очками по-прежнему занимает 14 место в Восточной конференции.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Баффало Сэйбрз — Питтсбург Пингвинз 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 — Кросби (Шульц, Шири) — 19:51 (5x4)

1:1 — Райнхарт (Фэшинг, Фолиньо) — 42:09 (5x5)

1:2 — Бонино (Коул, Кюнхакль) — 54:31 (5x5)

1:3 — Шири — 56:28 (5x5).

