"Баффало" потерпел пятое поражение в пяти матчах, уступив в гостях "Лос-Анджелесу" — 2:4. Земгус Гиргенсонс открыл счет в первом периоде. Латвийский нападающий провел на льду чуть больше 16 минут, один раз бросил по воротам, сделал силовой прием и заработал положительный показатель полезности — "+1".

"Коламбус" одолел "Миннесоту" при непосредственном участии российского форварда Артемия Панарина. Нападающий сделал две результативные передачи в основное время и еще одну — в дополнительное. "Коламбус" одержал третью победу подряд — 5:4.

"Вашингтон" впервые с января пропустил восемь шайб. "Столичные" в пух и прах проиграли "Филадельфии" — 2:8. Российские форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности "минус 4".

Российские хоккеисты заработали четыре очка в матче "Тампы" с "Сент-Луисом" (2:1). У "Блюз" автором единственной шайбы стал Владимир Тарасенко, а победный гол у "Лайтнинг" забил Никита Кучеров с передачи партнера по звену Владислава Наместникова. Голевой пас отдал и 19-летний защитник "Тампы" Михаил Сергачев.

Две результативные передачи Евгения Дадонова не спасли "Флориду" от поражения в гостевом матче с "Питтсбургом" — 3:4.

Результаты других матчей дня: "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Нью-Джерси" — 2:3, "Виннипег" — "Каролина" — 2:1, "Монреаль" — "Торонто" — 3:4, "Даллас" — "Колорадо" — 3:1, "Аризона" — "Бостон" — 2:6, "Ванкувер" — "Калгари" — 2:5, "Эдмонтон" — "Оттава" — 1:6, "Сан-Хосе" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 1:3.