Сегодня в подмосковном Троицке завершился традиционный розыгрыш Кубка Еременко-2017 по мини-футболу. В матче за 5 место встречались рижский "Никарс" и минская "Столица".

Латвийская команда успешно начала игру и уже к 11-й минуте матча после ударов Германа Матюшенко и бразильского легионера Вилелу вела 2:0. Однако белорусский клуб сумел отыграться еще до перерыва, а мог и выйти вперед, если бы не надежная игра в воротах Неретса. Правда, в дебюте второго тайма он ошибся и этим тут же воспользовался Сергей Крыкун, оформивший хет-трик.

На 32-й минуте матча настоящий шедевр сотворил игрок "Никарса" Артур Ерофеев, который увидел, как вратарь минчан неосмотрительно покинул ворота и ударом через себя с центра поля перекинул мяч в сетку — 3:3 (на видео ниже этот момент см. с 1:27.00).

За девять минут до окончания основного времени матча "Столица" еще раз вышла вперед после удачного действия бразильца Фероза. Латвийский клуб выпустил пятого полевого игрока и Валела восстановил равновесие на 47-й минуте, замкнув отличную диагональ от Сеня — 4:4.

По ходу дополнительного времени главный тренер "Никарса" Дуарте Орландо, памятуя об успехе в концовке второй 25-минутки, несколько раз менял вратаря на пятого полевого игрока, и это принесло плоды! Рижане раскатали оборону "Столицы" так, что у лучшего бомбардира команды на протяжении данного турнира Максима Сеня был вагон времени, чтобы переиграть вратаря минчан в ближнем бою — 5:4.

Несмотря на все старания во второй дополнительной 5-минутке минской команды, спасти игру ей не удалось. "Никарс" занял пятое место.

"Для нас и нашей страны постоянное участие в Кубке Еременко — большая честь, надеюсь, что ни участников, ни болельщиков, ни организаторов мы не разочаровали. Матч со "Столицей" получился очень интересным и напряженным, я люблю такой футзал. Даже если бы мы не смогли победить, я остался бы доволен. К сожалению, у нас в Латвии нет команд подобного уровня. Здесь же каждый матч становится очень напряженный и для руководства, и для тренеров, и для игроков. А самое радостное для меня — здесь отчетливо видно, как мы растем. Надеюсь, что лет через 10 мы вырастим достойную смену и станем более конкурентноспособны", — приводит слова президента "Никарса" Раймонда Валтса официальный сайт турнира.

Победителем "Кубка Еременко" в третий раз стал алматинский "Кайрат", обыгравший в напряженном финале новосибирский "Сибиряк" (4:3).

Кубок Еременко. Матч за 5 место. "Никарс" (Латвия) — "Столица" (Белорусь)

