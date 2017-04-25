Рвется и "Рединг" Ракеля, но латвийский форвард никак не может пробиться в состав основной команды, которая, пока Денис восстанавливался после тяжелой травмы, набрала неплохой ход и претендует теперь на выход в английскую премьер-лигу. Во всяком случае, в плей-офф "роялс" уже пробились.

Возможно, гол, забитый Ракелем вчера в составе молодежной команды "Рединга" (U-23) против "Лестера" (2:2), поможет в конце сезона латвийскому нападающему вернуться в состав главной команды.

А во втором по силе дивизионе (ФНЛ) чемпионата России красноярский "Енисей" в составе с Владимиром Камешом отпраздновал третью победу подряд (обыграл дома "Кубань" — 2:0), набрал 51 очко и поднялся за пять туров до окончания турнира на 4-е место. Если "Енисей" сохранит это место, то сможет побороться в переходных матчах за путевку в премьер-лигу.

Камеш против "Кубани" отличался активными действиями на протяжении всей игры, неоднократно сам угрожал воротам соперника, а в концовке матча выдал голевую передачу, после чего и был установлен окончательный результат (см.видео).



Играющий в ФНЛ воронежский "Факел" в составе с Иваном Лукьяновым потерпел на выезде поражение от "Тюмени" (1:3). Все три гола хозяева поля забили во втором тайме с 11-метровым (все реализовал Мамтов в течение 15 минут. После третьего пропущенного гола (81-я минута) латвийский полузащитник был заменен. "Факел" занимает шестое место в таблице с 49 очками.

В первой лиге швейцарского чемпионата (второй по силе национальный дивизион) "Цюрих" в воротах с Андрисом Ваниным не сумел удержать победный счет в матче против "Ксамакса" (1:1). Соперник сравнял счет за три минуты до окончания основного времени игры.

В предыдущем туре "Цюрих" еле вырвал победу над "Арау" (3:2), забив третий мяч с пенальти уже в добавленное арбитром время, а оба гола команда пропустила не без ошибок со стороны латвийского кипера.

Тем не менее "Цюрих" уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав в 28 матчах 69 очков и опережая на 9 пунктов ближайшего преследователя.