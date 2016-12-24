"Тампа" гостила у "Вашингтон Кэпиталз". Хозяева льда еще в первом периоде дважды переиграли кипера "молний" Андрея Василевского и оба раза это сделал Джон Карлсон. В середине встречи соотечественнику забросил Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 15-й в сезоне.

На 49-й минуте матча после броска Маркуса Юханссона счет стал 4:0, а Василевского в воротах сменил Гудлевскис. Латвийскому киперу удалось до финальной сирены сохранить свои владения в неприкосновенности: отразил все три броска, нанесенные хоккеистами "Вашингтона" за оставшееся время. Особенно запомнился сэйв латвийского кипера после броска Никласа Бэкстрема (см.видео ниже).

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Вашингтон Кэпиталз — Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Карлсон (Алзнер, Уилсон) — 00:55 (5x5)

2:0 — Карлсон (Юханссон, Бекстрем) — 15:42 (5x5)

3:0 — Овечкин (Орлов) — 30:48 (5x5)

4:0 — Юханссон (Бекстрем) — 48:33 (5x5)

Броски: 27 — 24

Вратари: Холтби — Василевский (с 48:25 — Гудлевскис)

23 декабря. "Веризон-центр". 18 506 зрителей.



"Баффало" и Земгус Гиргенсонс гостили в Нью-Йорке у занимавшего последнее место на "Востоке" — "Айлендерс". "Островитяне" на своем льду одержали крупную победу со счетом 5:1 и теперь "клинки" опустились на самое дно конференции.

Автором единственной шайбы у "Баффало" стал Гиргенсонс. Отличился он уже при счете 0:5 за минуту с небольшим до финальной сирены, не позволив Томасу Грайссу оформить шатаут.



Игровое время Гиргенсона в этом матче составило 15,5 минут. За это время он нанес два броска, провел два силовых приема, выиграл 3 из 4-х вбрасывания и заработал нейтральный коэффициент полезности. В 33 играх сезона-2016/17 Земгус набрал 6 (3+3) очков. Пока это худший сезон латвийского центрфорварда и если он не улучшит свою статистику на следующий контракт он вряд ли сможет рассчитывать.

Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Сэйбрз 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 — Бовилье (Хэмоник, Принс) — 12:05

2:0 — Строум (Клаттербак, Зайденберг) — 34:36 (5x5)

3:0 — Таварес (Строум, Бейли) — 39:21 (5x4)

4:0 — Лэдд (Чимера, Хэмоник) — 45:35 (5x5)

5:0 — де Хаан (Куин, Зайденберг) — 52:34 (5x5)

5:1 — Гиргенсонс (Богосян, Райнхарт) — 58:57 (5x5)

Броски: 32 — 29.

Вратари: Грайсс — Нильссон

Штраф: 9 — 9.

