Сегодня начались четвертьфинальные серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Армейские клубы из Питера и Москвы принимали столичное "Динамо" и ярославский "Локомотив" соответственно.

ЦСКА к середине первого периода вышел вперед 2:0, но "Локомотив" уже к 27-й минуте сумел отыграться благодаря дублю Якуба Накладала. Правда, спустя пару минут уже Андрей Светлаков в большинстве оформил дубль и снова вывел армейцев вперед.

Практически сразу после этого на льду началась драка, в которой форвард московского ЦСКА Ян Муршак оказался бит нападающим ярославского "Локомотива" Павлом Красковским.



Победа в драке не вылилась в общую победу "Локомотива". Окончательный результат — 4:2 в пользу ЦСКА — ближе к середине заключительной трети матча установил Сергей Андронов, победитель регулярного чемпионата повел в серии 1-0.

Бывший клуб Олега Знарка и Харийса Витолиньша дал в Санкт-Петербурге местному СКА настоящий бой. Армейцы по ходу встречи дважды отыгрывались после голов Андрея Карпова усилиями Никиты Гусева и Павла Дацюка. В овертайме динамовцы забили, но после долгого видеопросмотра взятие ворот засчитано не было. "Бело-голубые" не пали духом и сумели забросить третью шайбу в ворота Коскинена. А победу "Динамо" (3:2) принес Карпов, ставший сегодня главным героем матча.

Латвийский легионер динамовцев Мартыньш Карсумс отыграл 22 минуты, за которые блокировал два броска, провел четыре силовых приема и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (1-е матчи)

ЦСКА (Москва) — Локомотив (Ярославль) 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Да Коста (Сергеев) — 02:43 (5x5)

2:0 — Светлаков (Попов, Петров) — 11:57 (5x4)

2:1 — Накладал (Кронвалль) — 14:44 (5x4)

2:2 — Накладал (Козун) — 26:40 (5x5)

3:2 — Светлаков (Киселевич, Петров) — 28:31 (5x4)

4:2 — Андронов (Телегин) — 47:19 (4x4)

СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 — Карпов (Терещенко, Миронов) — 05:27 (5x5)

1:1 — Гусев (Дадонов, Шипачев) — 23:22 (5x5)

1:2 — Карпов (Никулин, Терещенко) — 34:39 (5x5)

2:2 — Дацюк (Чудинов, Широков) — 53:33 (5x4)

2:3 — Карпов (Никулин, Хиетанен) — 77:49 (5x4).

