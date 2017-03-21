Динамовцы вели в серии против победителя регулярного чемпионата 1-0, потом 2-1, а теперь проигрывают 2-3. В прошедшие выходные команда Леонида Тамбиева оступилась дома в овертайме и позволила торпедовцам сравнять счет, а вчера проиграла с минимальным счетом в гостях — 3:4.

Питерская команда очень неудачно начала матч, пропустив в дебюте игры за 32 секунды две шайбы. На 25-й минуте матча Кириллу Тамбиеву удался хитрый маневр из-за ворот и вернуть команду в игру — 1:2. А через семь минут динамовцы сравняли счет (см.видео ниже).

На этом соперники не успокоились: "Торпедо" через пару минут опять вышло вперед, потом последовал очередной ответ "Динамо", но последнее слово осталось за хозяевами льда, которым удалось реализовать большинство — 4:3.

На спасение у "бело-голубых" оставался целый период, однако отыграться им больше не удалось. Клуб из Казахстана вышел в серии вперед и теперь от полуфинала его отделяет только одна победа.

Кирилл Тамбиев в этом поединке провел на льду почти 17 минут, еще две отсидел в штрафной боксе, нанес за игру два броска и заработал нейтральный коэффициент полезности. В 11 матчах плей-офф нападающий набрал 10 (5+5) очков и это лучший на сегодня показатель в команде. Шестой матч серии с "Торпедо" динамовцы проведут завтра на своей площадке.

Уступает в серии (2-3) и клуб карагандинская "Сарыарка", за которую выступает Эдгар Сиксна. Вчера казахстанская команды проиграла пятый матч курганскому "Зауралью" — 1:3, правда, латвийского защитника в ее составе на сей раз не оказалось.

Торпедо У-К — Динамо СПб 4:3



Комментарий Л.Тамбиева

