"Высочина" принимала вчера на своем поле самый титулованный клуб Чехии — пражскую "Спарту". Вице-чемпион в первом тайме несколько раз простил хозяев поля, а едва началась вторая половина встречи, как Икауниекс с партнером Хронеком вынудили своим прессингом ошибиться защитника "Дуклы" и латвийский нападающий открыл счет — 1:0.



Результат до финального свистка не изменился, а Икауниекс был заменен на 79-й минуте. Это был его шестой гол в чемпионате.

"Высочина" выиграла первый матч за последние шесть туров и четвертый в сезоне. У команды теперь 20 очков, но из зоны вылета она пока не выбралась (15 место из 16-ти). Икауниекс забил шестой гол в сезоне

Vysočina Jihlava — Sparta Praha

