"Высочина" ведет отчаянную борьбу за сохранение место в элитном дивизионе и сегодня добилась крупной победы над клубом "Збройовка" из Брно — 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счет открыл Зубель. За четверть часа до окончания игры Фулнек упрочил перевес хозяев поля, а за минуту до окончания основного времени игры он же перехватил мяч и организовал гол для Икауниекса, которому оставалось только попасть в пустые ворота.



Это был седьмой гол Икауниекса в чемпионате и в списке лучших бомбардиров чемпионата Чехии он делит места с 7-го по 10-е. "Высочина" благодаря этой победе набрала 23 очка и за четыре матча до окончания турнира ушла из зоны вылета.