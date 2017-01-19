Полузащитник сборной Латвии по футболу Янис Икауниекс отметился дебютным голом в чемпионате Греции, а "Плимут" Науриса Булвитиса два матча мучил "Ливерпуль" в Кубке Англии.

В первом матче 3-го раунда Кубка Англии (1/32 финала) "Плимут" сумел устоять на легендарном "Энфилде" против маститого соперника (0:0). Ответная игра прошла вчера уже на поле "Плимута", выступающего в четвертом по силе дивизионе страны. Мерсисайдцы быстро сумели открыть счет (на 18-й минуте), а затем футболисты "Плимута" пару раз имели очень неплохие шансы отыграться.

За десять минут до конца матча на поле появился Булвитис, вышедший на замену, а за пять минут до финального свистка в ворота "Плимута" был назначен 11-метровый. Голкипер и капитан хозяев Маккормик удар Ориги взял намертво, но забить в ворота команды премьер-лиги футболистам "Плимута" так и не удалось — 0:1 (см.видео ниже). "Ливерпуль" прошел в 1/16 финала.

Кубок Англии. 3-й раунд (переигровка):

Плимут — Ливерпуль 0:1 (0:1)

Гол: Лейва (18)

Незабитый пенальти: Ориги (87-вратарь)

Плимут: Маккормик, Сонго`О, Трелкелд, Перрингтон, Брэдли, Фокс, Кэри, Доналдсон (Тэннер, 67), Гарита (Руни, 72), Джервис, Слю (Булвитис, 80).

Ливерпуль: Кариус, Вудберн, Морено, Гомес, Эджариа, Александер-Арнолд, Коутиньо (Уилсон, 65), Лейва, Стюарт, Ориги, Старридж (Оджо, 76).

Предупреждения: Гомес (25), Эджариа (51), Оджо (84), Сонго`О (86), Перрингтон (90).



В 16-м туре греческой Суперлиги первым голом отличился Янис Икауниекс, проводивший за "Ларису" третий матч. 21-летний латвийский полузащитник открыл счет в гостевом поединке против "Верои" на исходе первого тайма. Причем сделал это хитроумно, пробив пяткой.

Не менее красивый гол мог получиться у Яниса и в дебюте игры, когда на 9-й минуте встречи он пробил в дальний верхний угол и чтобы забить не хватило совсем чуть-чуть. А хозяева поля отыгрались в середине второго тайма, Икауниекс был заменен на 87-й минуте.

"Лариса" с 14 очками занимает в чемпионате Греции 13 место среди 16 команд.

Veria vs AEL Larisa 1-1

