"Адмирал", в котором Бартулис является капитаном команды, во Владивостоке принимал прямого конкурента в борьбе за плей-офф, астанинский "Барыс". Дальневосточный клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах (1:4). Бартулис отыграл 17,5 минут, еще две провел в штрафном боксе, блокировал один бросок соперника и заработал негативный коэффициент полезности "-1".

Одержав победу, "Барыс" набрал 59 очков и обошел в таблице Восточной конференции "Адмирал", заняв теперь 7-ю строчку. Седьмым на "Западе" идет и финский "Йокерит" Артура Кулды.

"Джокеры" вчера гостили у аутсайдера чемпионата новокузнецкого "Металлурга". Перед заключительной третью матча гости уступали 0:3, но сумели совершить камбэк, забросив четыре шайбы и выиграть этот непростой поединок — 4:3.

Последние две шайбы "Йокерит" забил на 59-й и 60-й минутах, а всего финский клуб нанес в этой встрече по воротам Андрея Кареева 57 бросков! Два из них в активе и латвийского защитника, который в этом матче среди всех его участников сумел заработать лучший коэффициент полезности "+2". Помимо этого на счету Артура Кулды за 18,5 минут игрового времени — 2 силовых приема и один блокированный бросок.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Металлург" (Новокузнецк) — "Йокерит" (Хельсинки) 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Шайбы: 1:0 Соловьев (Михеев, Комаристый, 16.12-бол.). 2:0 Титов (Пархоменко, Акишин, 31.45). 3:0 Васильченко (Полищук, Разумов, 34.59-бол.). 3:1 Хухтала (43.43). 3:2 Йоэнсуу (Хишон, Салминен, 43.54). 3:3 Лаюнен (Регин, 58.07-бол.). 3:4 О’Нил (Регин, Йоэнсуу, 59.20).

Броски: 24 — 57

Вратари: Кареев — Хелениус

Штраф: 12 — 18

Запад

1 СКА 39 98

2 ЦСКА 42 94

3 Торпедо 41 77

4 Локомотив 40 70

5 Динамо Мн 41 70

6 Динамо М 41 69

7 Йокерит 41 66

8 ХК Сочи 42 60

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9 Витязь 41 60

10 Спартак 40 53

11 Слован 42 52

12 Медвешчак 43 51

13 Северсталь 40 48

14 Динамо Р 41 34

Восток

1 Металлург Мг 41 87

2 Авангард 42 84

3 Ак Барс 44 85

4 Трактор 42 72

5 Салават Юлаев 42 71

6 Куньлунь Ред Стар 42 63

7 Барыс 41 59

8 Адмирал 43 58

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9 Автомобилист 44 56

10 Нефтехимик 42 55

11 Сибирь 42 54

12 Лада 42 48

13 Югра 43 46

14 Амур 44 45

15 Металлург Нк 42 30