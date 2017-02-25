В матче за третье место на Кубке ФНЛ "Енисей" переиграл саранскую "Мордовию" со счетом 1:0. Единственный мяч забил латвийский нападающий Владимир Камеш на 16-й минуте встречи (см.видео ниже). За пять минут до окончания основного времени игры Камеш был заменен, а вскоре дал интервью (см. видео выше).

Это достижение стало наивысшим для красноярского клуба за все время участия в подобном турнире.



Победитель турнира определялся в поединке между воронежским "Факелом" и московским "Чертаново". Воронежцы сумели выиграть в непростой финальной схватке благодаря голу со штрафного Ивана Нагибина незадолго до конца встречи — 1:0 (см.видео ниже).

В составе "Факела" в этой игре принял участие полузащитник сборной Латвии Иван Лукьянов, вышедший на замену к 58-й минуте. Другой латвиец воронежский команды Виталий Мельниченко остался в запасе.

Chertanovo vs Fakel Voronezh 0-1

