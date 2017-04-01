Красноярский "Енисей", за который выступает Камеш, начал посленовогоднюю часть чемпионата неудачно: одна ничья и три поражения. И сегодняшний матч с хабаровским СКА начался для команды Андрея Тихонова неудачно: после первого тайма "Енисей" уступал 0:1.

В перерыве Тихонов сделал две замены и игра команды заметно наладилась. На 56-й минуте хозяева поля отыгрались, а на 74-й Камеш оказался расторопнее обороны соперника в штрафной и замкнул передачу партнера — 2:1 (см.видео ниже). Это пятый гол латвийского легионера "Енисея" в 20 играх сезона-2016/17.

Спустя десять минут Камеш мог оформить и дубль, но промахнулся из выгодного положения. А в добавленное арбитром время удар "Енисей" установил окончательный счет — 3:1. Это была первая победа в чемпионате красноярского клуба в этом году, которая позволила набрать команде 41 очко и не потерять 7 место.

Енисей — СКА

