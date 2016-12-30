Сборная Латвии провела на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде третий матч и потерпела еще одно крупное поражение, уступив на сей раз хозяевам турнира.

Половину стартового периода латвийская команда провела очень даже неплохо, одно время у подопечных Эрика Милюнса был перевес по броскам (7-3), но затем началось…

Сборная Латвии играла в большинстве когда пропустила первый гол. Следом уже канадцы получили численный перевес и увеличили счет. При этом "Кленовые листья" не сильно следили за дисциплиной и только в стартовой 20-минутке четырежды позволяли латвийцам сыграть в большинстве. Зато как только хозяева турнира сами получали подобный подарок острота у ворот Марека Митенса возникала тут же. Вот так под занавес первой трети матча счет и увеличился до 3:0.

Первая половина второго периода снова получилась равной, пока латвийская команда не осталась в меньшинстве, чем сразу канадцы и воспользовались. Вскоре Милюнс принял решение заменить в воротах Митенса на Григалса. Сомнительный момент, а факт остается фактом: уже через 23 секунды после своего выхода Густав доставал шайбу из сетки. Более того, в течение следующих 163-х секунд за его воротами еще трижды зажигался красный свет.

Только при счете 0:8 сборной Латвии удалось размочить Картера Харта. Причем в меньшинстве, а сделал это Ренар Крастенберг, отличившийся на этом турнире во второй раз.

В начале заключительной 20-минутки (в том, что она будет последней, сомнений ни у кого не возникало) покер в матче оформил нападающий хозяев турнира Тейлор Рэддиш. Вскоре Мартыньш Дзиеркалнс реализовал выход "1 в 0", но последнее слово осталось за канадцами, у которых за пару минут до финальной сирены отличился Готье — 10:2.

Эта победа стала третьей для "Кленовых листьев" и в следующем матче они теперь поспорят за первое место в группе с американцами. Латвия терпит третье крупное поражение (ранее — 1:6 от США и 1:9 — от России) и впереди команду Милюнса ожидает труднейший поединок со сверстниками из Словакии (пройдет 31 декабря).

МЧМ-2017. Группа B

Латвия U20 — Канада U20 — 2:10 (0:3, 1:5, 1:2)

Шайбы: 0:1 Барзал (Майерс, 10:38-мен.). 0:2 Руа (Майерс, Клаг, 11:54-бол.). 0:3 Рэддиш (Шабо, Строум, 19:40-бол.). 0:4 Рэддиш (Строум, Дюбуа, 29:11-бол.). 0:5 Рэддиш (Жозеф, Клаг, 32:13). 0:6 Барзал (Рэддиш, Клаг, 32:53). 0:7 Чирелли (Дюбе, Спирс, 33:30). 0:8 Маклеод (Строум, Фаббро, 34:56). 1:8 Крастенберг (Тралмакс, Янсонс, 37:58-мен.). 1:9 Рэддиш (Юулсен, Жозеф, 42:07 (5x5). 2:9 Дзиеркалс (47:59). 2:10 Готье (Дюбуа, Строум, 58:05).

Броски: 25 — 35.

Вратари: Митенс (с 31:50 — Григалс) — Харт

Штраф: 14 — 20.

29 декабря. Торонто. "Эйр Канада-центр". 13 796 зрителей.



1. Канада 3 3 0 0 0 20-5 9

2. США 3 3 0 0 0 14-5 9

3. Россия 3 1 0 0 2 14-9 3

4. Словакия 2 0 0 0 2 2-10 0

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5. Латвия 3 0 0 0 3 4-25 0