Вечером 9 апреля в Саласпилсе, на Даугавпилсском шоссе столкнулись легковой автомобиль Volvo и лесовоз. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы. Одним из пассажиров Volvo был Сергей Воробьев. По неофициальной информации, легковой автомобиль на большой скорости врезался в лесовоз, который стоял на перекрестке и ожидал разрешающего движение сигнала светофора.

Salaspilī smaga autoavārija. Ierobežota satiksme virzienā uz Rīgu pic.twitter.com/FL9ar6alx2

— Skudra Ilze (@SkudraIlze) April 9, 2017

Воробьев в день аварии официально находился в списке травмированных РФШ, а команда в это время играла кубковый матч с "Меттой". По словам Калинина, отсутствие Воробьева с командой в тот день, является "нарушением внутреннего распорядка клуба".

Сергей Воробьев является воспитанником даугавпилсского футбола, в 16-летнем возрасте отправился в Италию и дебютировал там в команде Серии В (второй по силе лиге чемпионата Италии) — "Альбинолеффе". В прошлом году нападающий вернулся на родину и выступал за клуб "Рига" (19 матчей, 4 гола), а также дебютировал в национальной сборной (в матче Кубка Балтии). Осенью Воробьев перешел в РФШ, но из-за травмы до сих пор не провел за новую команду ни одной официальной игры.