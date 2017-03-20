В Голландии Калныньш выступал в весовой категории до 60 кг, провел шесть боев и уступил только в финале представителю Узбекистана Садриддину Сайматову.

Первая минута решающего боя прошла в пассивном тактическом ключе, за что оба спортсмена заработали от арбитра по предупреждению. В середине поединка после просмотра видеоповтора Сайматову было присуждено первое очко. Это заставило Калныньша перейти к более активным действиям, а его соперник быстро получил от рефери второе замечание.

За 19 секунд до окончания боя Сайматов сумел заработать второй результативный балл. В оставшиеся до окончания финала время Калвису так и не удалось взломать оборону узбекского спортсмена, который великолепно начал этот сезон, выиграв в январе золото на первом этапе премьер-лиги Karate1 — Open-de-Paris (Калныньш там был седьмым).

Калвис Калныньш в былые времена тоже выигрывал этапы премьер-лиги Karate1 и делал это даже четыре раза, но последняя такая победа датирована 2014 годом.

В Роттердаме также выступила еще несколько представителей Латвии. Виктория Резаева (до 61 кг) успела одержать одну победу, но, уступив в следующей схватке, завершила соревнования. А Ивар Причинс и Кирилл Мембо в категории КАТА ограничились одним проигранным единоборством.

Saymatov Sadriddin (UZB) vs Kalvis Kalniņs (LAT) 20/03/2017 Final 60kg

