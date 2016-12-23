"Торпедо" вышло на этот матч в ретро-форме, в которой выступало "серебряное" поколение команды. Правда, в составе хозяев льда не оказалось латвийского легионера Каспара Даугавиньша. Зато у динамовцев играл Мартыньш Карсумс, который и стал героем матча, огорчив заодно 5-тысячные трибуны комплекса "Нагорный" и команду Скудры. Именно латвийскому форварду гостей за полминуты до окончания овертайма удалось реализовать большинство и принести "Динамо" победу — 1:2.



Карсумс в этом поединке провел на льду 15,5 минут, еще две отсидел в штрафной боксе, нанес четыре броска, один — блокировал и провел 3 силовых приема. Это был восьмой гол Мартыньша в сезоне и он вновь стал лучшим снайпером команды.

Московское "Динамо" набрало 71 очко и поднялось на четвертое место в Западной конференции. От торпедовцев Скудры "бело-голубые" отстают на семь очков.

КХЛ — регулярный чемпионат:



Торпедо (Нижний Новгород) — Динамо (Москва) 1:2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Цветков (Никулин) — 02:47 (5x5)

1:1 — Эштон — 14:28 (5x5)

1:2 — Карсумс (Хиетанен) — 64:30 (4x3)



Запад



1 СКА 39 33 6 98

2 ЦСКА 43 31 12 97

3 Торпедо 42 26 16 78

4 Динамо Мск 42 25 17 71

5 Локомотив 41 23 18 70

6 Динамо Мн 41 24 17 70

7 Йокерит 41 21 20 66

8 Витязь 42 22 20 63

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9 ХК Сочи 43 21 22 60

10 Спартак 41 18 23 56

11 Слован 42 17 25 52

12 Медвешчак 43 17 26 51

13 Северсталь 40 14 26 48

14 Динамо Р 41 11 30 34