Хоккейный матч завершился с футбольным счетом 1:0 в пользу "бело-голубых". Единственный гол в матче динамовцы забили в большинстве на 27 минуте. В комбинации принял участие и Мартыньш Карсумс. Сперва он отпасовал Хиетонену, а тот переадресовал шайбу автору гола Алексею Терещенко.



Карсумс набирает очки в четвертой игре подряд и с 26 (12+14) баллами по-прежнему остается самым результативным игроком команды. В активе "Динамо" теперь 92 пункта и пятое место на "Западе".

В другом матче дня новую неудачу потерпела тольяттинская "Лада". Команда под руководством латвийского специалиста уступила в гостях бьющемуся за плей-офф подольскому "Витязу" — 1:4. До середины третьего периода счет был равным, а затем "Лада" пропустила три шайбы в течение 3,5 минут.

Эдгар Масальский провел этот матч в запасе, Кристап Сотниекс отыграл 23 минуты, блокировал один бросок и провел три силовых приема.

КХЛ-2016|17. Регулярный чемпионат

Динамо Москва — ЦСКА Москва 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 Терещенко (Карсумс, Хиетанен, 26:28-бол.)

Броски: 20 — 44.

Вратари: Еременко — Сорокин.

Штраф: 18 — 10.



Запад

1 СКА 50 40 10 118

2 ЦСКА 51 36 15 114

3 Торпедо 50 32 18 95

4 Локомотив 51 31 20 94

5 Динамо М 52 32 20 92

6 Динамо Мн 48 28 20 82

7 Витязь 51 27 24 78

8 Йокерит 50 23 27 75

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9 ХК Сочи 50 26 24 74

10 Слован 51 24 27 72

11 Медвешчак 51 22 29 65

12 Северсталь 50 19 31 62

13 Спартак 51 19 32 60

14 Динамо Р 51 16 35 47

Восток

1 Металлург Мг 51 35 16 107

2 Авангард 51 34 17 99

3 Ак Барс 53 35 18 99

4 Трактор 51 26 25 84

5 Салават Юлаев 52 25 27 80

6 Барыс 51 26 25 76

7 Куньлунь 51 24 27 71

8 Адмирал 51 22 29 69

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9 Нефтехимик 51 24 27 66

10 Автомобилист 50 22 28 66

11 Сибирь 51 22 29 65

12 Амур 51 19 32 59

13 Лада 52 19 33 57

14 Югра 50 19 31 55

15 Металлург Нк 51 10 41 30