Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" добыл непростую победу в Атланте и установил новый рекорд лиги по реализованным трехочковым броскам.

"Кавалеристы" взяли верх над "Атлантой Хоукс" со счетом 135:130. По ходу матча игроки "Кливленда" реализовали 25 бросков из-за дуги и установили новый рекорд регулярного чемпионата. В плей-офф рекорд НБА по дальним броскам также принадлежит "Кливленду": в 2016 году команда на пути к чемпионству тоже накидала 25 "трешек" в корзину все той же "Атланте".



"Нью-Йорк Никс" и Кристап Порзиньгис гостили у "Филадельфии". До середины второй четверти в счете вели гости, а к большому перерыву "Сиксерс" вырвались вперед на десять очков (63:53).

К началу заключительной 12-минутки "Никс" вернул лидерство (79:81). По ходу последней четверти лидерство переходило от одной команды к другой, но концовка осталась за хозяевами площадки — 105:102.

В составе "Филадельфии" самым результативным оказался хорват Дарио Шарич, оформивший дабл-дабл (21+10 подборов). У "Нью-Йорка" 21 очко на счету Лэнса Томаса, Кристап Порзиньгис за 31 минуту игрового времени насобирал 18 очков, сделал 7 подборов и по одной передаче и перехвату.

"Сан-Антонио Сперс" и Давис Бертанс обыграли в гостях "Нью-Орлеан Пеликанс" — 101:98. У победителей первую скрипку, как обычно, играл Кавай Леонард, набравший 31 очко. Давис Бертанс пробыл на площадке всего пару минут и смазал свой единственный бросок по кольцу.

НБА-22016/17. Регулярный чемпионат:

Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)

ФС: Шарич — 21+10 подборов, Андерсон — 19, Ковингтон — 16, Окафор — 12, Макконнел — 11, Холмс — 10, Луваву — 10…

НН: Томас — 21, Роуз — 20, Порзиньгис — 18+7 подборов, Энтони — 18+6 подборов, Ли — 16+5 подборов…