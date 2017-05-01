"Елгава" проводила первый матч дома на естественном газоне, а ее соперником в этом поединке стала "Рига". До 38-й минуты на поле шла вязкая игра без особо опасных моментов, пока не был удален елгавчанин Лаздыньш. Красную он получил за фол на Аппаеве. А уже через три минуты другой нападающий "горожан" Эрик Пунцулс открыл счет после розыгрыша углового — 0:1.

До перерыва "Елгава" ответила попаданием в штангу от Ледесмы, а в начале второго тайма опасным ударом Рафальского. Может быть у хозяев поля что-то и получилось даже вдесятером, но не вдевятером: на 57-й минуте Анте Бакмаз угодил Шабале новой в лицо и тоже получил прямую красную. Спустя десять минут Хызыр Аппаев делает счет 2:0, а еще через три минуты Валерий Шабала забил третий гол и свой первый в чемпионате.

В оставшееся время "Риге" не составило труда удержать счет (3:0) до финального свистка, а наставник "Елгавы" был очень зол после матча. Александр Куртиян, в частности, высказал непонимание вынесенными судьей Трейманисом "однобокими" решениями и назвал подобное судейство "цирком".

"На футбол сегодняшняя игра была мало похожа. Футбол — это единоборства. Это не я сказал, это говорят немцы. Чтобы не подумали вдруг, что это молдаванин придумал. На чистых мячах сейчас не играют. Нарушения были и с той, и с другой стороны, поэтому могли быть обоюдные красные карточки. Но почему-то удалялись только наши игроки. Если у "Риги" была задача — контроль мяча, красиво подготовиться к "Спартаку", то можно было удалить у нас еще одного игрока. Тогда у них еще быстрее получалась бы атака", — отметил после игры Куртиян.

Вышли на зеленое поле и в Вентспилсе, где "желто-синие" принимали РФШ. Четыре дня назад эти команды уже встречались и не определили победителя в первом кубковом полуфинале (1:1). Послезавтра они сыграют еще раз, а вчера в рамках чемпионата все решил единственный гол, забитый нигерийцем Айегуном Тосином. На его счету теперь пять забитых мячей и он в лидерах списка бомбардиров чемпионата. У футболистов РФШ имелись шансы уйти от поражения в концовке игры, только вот Савалниексу и Ковелю в завершающей стадии не повезло.

"Рига" и "Вентспилс" набрали по 11 очков, делят 2-3 места, а первое продолжает занимать действующий чемпион страны, юрмальский "Спартак". "Курортники" на сей раз переиграли в гостях "Лиепаю". Гости успешно действовали вторым номером и на гол Кристапа Гребиса ответили тремя мячами в исполнении Козловых — два на счету Владислава, а Евгений поставил точку в матче на 93-й минуте — 1:3.

В Пиньки встречались аутсайдеры турнира "Бабите/Динамо" и "Метта/ЛУ". В середине первого тайма хозяева поля открыли счет, успешно разыграв стандарт (отличился Павел Мочалин). Гости ответили двумя попаданиями в штангу, а на 31-й минут просто потрясающий по силе и точности удар получился у Эдуарда Эмсиса — 1:1.

После перерыва команды продолжали показывать открытый футбол и обмениваться опасными моментами. За четверть часа до финального свистка у "Бабите" появилась реальная возможность забить второй гол, но Влад Римкус промазал в 11-метровой отметки. А вскоре "студенты" наказали соперника за такую расточительность голом от вышедшего на замену Никиты Иванова. Так "Метта" выиграла (2:1), увезла три очка и поднялась сразу на 5-е место.

Чемпионат Латвии-2017 (6-й тур):

"Бабите/Динамо" — "Метта/ЛУ" (Рига) 1:2 (1:1)

Голы: Мочалин (23) — Эмсис (31), Н.Иванов (80)

Нереализованный пенальти: Римкус (76-мимо)

"Лиепая" — "Спартак" (Юрмала) 1:3 (1:1)

Голы: Гребис (33) — В.Козлов (25, 69), Е.Козлов (90+3)



"Вентспилс" — РФШ 1:0 (0:0)

Гол: Тосин (64)

"Елгава" — "Рига" 0:3 (0:1)

Голы: Пунцулс (40), Аппаев (66), Шабала (69)

Удаления: Лаздиньш (Е, 38), Бакмаз (Е, 57)



1. Спартак 6 4 1 1 14-8 13

2. Вентспилс 6 3 2 1 9-3 11

3. Рига 6 3 2 1 7-4 11

4. Елгава 6 3 0 3 8-9 9

5. Метта 6 2 1 3 10-13 7

6. РФШ 6 2 1 3 4-6 7

7. Лиепая 6 2 1 3 7-:8 7

8. Бабите 6 0 2 4 4-12 2

Бомбардиры: Тосин (Вентспилс), Е.Козлов (Спартак) — по 5…