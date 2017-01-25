В короткой программе Кучвальская, которая вышла на лед последней среди всех участниц, выступила неудачно. Уже при исполнении первого прыжка (тройной тулуп) она упала. А второй раз она не удержалась на нога при выполнении двойного каскада прыжков. Во второй половине программы рижанка откаталась без видимых ошибок и получила за выступление 49,05 баллов.

18-летняя Ангелина Кучвальская в короткой программе заняла 20-е место и получила право выступить в произвольной программе, куда попадали 24 участницы.



В прошлом сезоне Кучвальская на чемпионате Европы сенсационно заняла 4-е место, а в 2015-м была седьмой. Ее успешное выступление на ЧМ-2016 позволяло Латвии выставить на нынешний европейский чемпионат двух фигуристок, но Габриэла Никитина из-за травмы не приехала в Остраву.

На ЧМ-2016 Кучвальская заняла 15-е место. В этом сезоне она выступала на двух этапах Гран-при, но высоких мест не занимала: в Москве была десятой, в Чикаго — 11-й.

Лидирует россиянка Евгения Медведева (78,92 балла), ее соотечественница Анна Погорилая — 2-я (73,39), третья — пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер (72,40).

Помимо Кучвальской от Латвии на этих соревнованиях выступит Денис Васильев и танцевальная пара Ольга Якушина / Андрей Невский.

Чемпионат Европы. Острава, Чехия

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 78,92

2. Анна Погорилая (Россия) — 74,39

3. Каролина Костнер (Италия) — 72,40

4. Мария Сотскова (Россия) — 72,17

5. Лорин Лекавалье (Франция) — 63,81

6. Иветт Тот (Венгрия) — 61,49

…20. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 49,05