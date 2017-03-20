В прошедшие выходные в Киеве состоялся второй этап Гран-при по художественной гимнастике, в рамках которого прошли и соревнования на "Кубок Дерюгиной".

В главном турнире — Гран-при — Латвию представляла сильнейшая латвийская "художница" Елизавета Гамалеева. С суммой 54,950 балла она заняла 14 место в конкуренции 22-х участниц. Могла подняться и чуть выше, но этому помешала ошибка в упражнении с лентой (12,4 балла), которая запуталась в самом начале выступления.



Двойную победу в многоборье одержали россиянки Полина Хонина (68,800 балла) и Юлия Бравикова (65,850). Третье место у израильтянки Виктории Филановски, которая неделю назад стала победительницей в Риге "Балтийского обруча".



Бравикова также выиграла финалы в упражнениях с булавами (17,850) и лентой (17,850), Филановски была лучшей с обручем (17,8), а болгарку Катрин Тасеву судьи поставили на первое место в упражнении с мячом (17,5).

Художественная гимнастика. Гран-при-2017. 2-й этап (Киев). Многоборье.

1. Полина Хонина (Россия) — 68,800.

2. Юлия Бравикова (Россия) — 65,850.

3. Виктория Филановски (Израиль) — 65,800…

13. Елизавета Гамалеева (Латвия) — 54,950…

Помимо этого, прошли соревнования гимнасток в различных возрастных группах и дисциплинах в рамках "Кубка Дерюгиной". Аккурат накануне старта турнира легендарному тренеру и президенту Федерации гимнастики Украины Альбине Дерюгиной исполнилось 85 лет. Здесь в соревнованиях пре-юниорок (гимнастки 2007-2006 г.р.) Мария Калинина из Латвии заняла второе место, а в конкуренции 29-ти юниорок (2002-2004 г.р.) Эрика Богданова (сумма — 45,45) осталась 22-й.

В групповых упражнениях (10 булав) среди юниорок команда Латвии заняла 7 место в конкуренции 9 сборных. Среди сениорок в групповых соревнованиях латвийские гимнастки в квалификации остались вторыми, но выиграли финал упражнения с 5 обручами, получив от судей высшую оценку 15,35 балла и опередив хозяек турнира (см.самое верхнее видео).

В финале другого упражнения (3 мяча+2 скакалки) команде Латвии выступить так хорошо уже не удалось — 3 место из четырех возможных.



Наконец, в соревновании сениорок за "Кубок Дерюгиной" латвийская гимнастка Арина Лейна с суммой 51,250 балла заняла в многоборье 10 место из 19 возможных. Наиболее удачные выступления у нее получились с обручем (14,0) и булавами (13,45).

