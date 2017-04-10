В личном многоборье не было равных россиянкам Александре Солдатовой (73,100 балла) и Дине Авериной (72,400). Призовую тройку в борьбе с болгарками и американкой замкнула белоруска Екатерина Галкина (68,250). Латвийская "художница" Елизавета Гамалеева с суммой 56,200 заняла здесь 30-е место в конкуренции 54-х участниц.
Все финалы в индивидуальных упражнениях также остались за россиянками. Три из них (булавы, лента и мяч) остались за Диной Авериной, обруч остался за Солдатовой.
Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Личное многоборье.
1. Александра Солдатова (Россия) — 73,100.
2. Дина Аверина (обе — Россия) — 72,400.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 68,250…
30. Елизавета Гамалеева (Латвия) — 56,200…
В многоборье групповых упражнений выиграли болгарки с суммой 37,350 балла. В призовую тройку вошли также итальянки и украинки, а сборная России сенсационно осталась только пятой, пропустив еще и белорусок. Столь низкое место россиянок объясняется их провалом в упражнении с пятью обручами, которое не позволило им даже отобраться в финал (см. видео ниже).
Латвийская команда в составе — Яна Лазарева, Вероника Нестерова, Вероника Груздева, Анна Лазарева, Анастасия Дземо — выступили очень даже прилично, получив за "5 обручей" 14,550 балла (см.видео ниже с отметки 01:28,34), а за "3 мяча+2 скакалки" — 14,150 (их выступление начинается на втором видео с отметки 00:17,20). Набранная сумма 28,700 позволила латвийским гимнасткам занять в многоборье 13 место и опередить сильные команды Польши, Германии, Словении, Швейцарии и Испании.
Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Группы. Многоборье.
1. Болгария — 37,350.
2. Италия — 36,800.
3. Украина — 34,600.
4. Беларусь — 34,250.
5. Россия — 34,150…
13. Латвия — 28,700…
Групповые упражнения "3 мяча+2 скакалки" (Латвия с 00:17,20)
Групповые упражнения "5 обручей" (Латвия с 01:28,34).
В финалах групповых соревнований россиянки реабилитировались в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, но все равно заняли только второе место (18,100), уступив на сей раз неподражаемым итальянкам. За представительницами Апеннин остался и финал с пятью обручами (18,700).
Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Финал. Группы (5 обручей)
1. Италия — 18,700.
2. Болгария — 18,150.
3. Китай — 17,900…
Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Финал. Группы (3 мяча + 2 скакалки).
1. Италия — 18,700.
2. Россия — 18,100.
3. Украина — 17,700.
Стоит добавить ко всему вышесказанному, что старт в Пезаро был особенно важен, потому как именно здесь в конце августа — начале сентября состоится чемпионат мира. Также необходимо напомнить, что с этого года в этом виде спорта изменились правила и способ судейства.
Раньше каждая гимнастка (команда) подавала на соревнования описания своих упражнений, выполненные с помощью специальных знаков. И далее уже судьи отмечали, что гимнастка сделала, а что — нет.
С этого года описания отменили, а судьи должны фиксировать — что и как гимнастка реально сделала по примеру фигурного катания. Но в отличие от этого вида спорта, в гимнастике намного более разнообразный набор элементов и выполняются они гораздо быстрее, чем у фигуристов. Судьям стало намного сложнее оценить по достоинству программу, да еще и на протяжении нескольких часов, которые длятся соревнования.
Если признанные лидеры от нововведений не сильно пострадали, то вот остальным предложенная система судейства не очень понятна и порой сильно и неприятно удивляет. Средний уровень оценок сейчас намного снизился, хотя программы, по сути, не сильно изменились. Многие сетуют, что художественная гимнастика стала все меньше напоминать спорт (нечто подобное осталось и в фигурном катании, например, танцах на льду). Хочется надеяться, что в таком красивом виде спорта, как художественная гимнастика, все-таки придут к консенсусу до следующей Олимпиады и наведут порядок.