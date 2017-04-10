В прошедшие выходные итальянский Пезаро принимал первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по художественной гимнастике. Приняли в нем участие и латвийские гимнастки, как в индивидуальных соревнованиях (где доминировали россиянки), так и в групповых (здесь лучше всех оказались хозяйки соревнований).

В личном многоборье не было равных россиянкам Александре Солдатовой (73,100 балла) и Дине Авериной (72,400). Призовую тройку в борьбе с болгарками и американкой замкнула белоруска Екатерина Галкина (68,250). Латвийская "художница" Елизавета Гамалеева с суммой 56,200 заняла здесь 30-е место в конкуренции 54-х участниц.

Все финалы в индивидуальных упражнениях также остались за россиянками. Три из них (булавы, лента и мяч) остались за Диной Авериной, обруч остался за Солдатовой.

Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Личное многоборье.

1. Александра Солдатова (Россия) — 73,100.

2. Дина Аверина (обе — Россия) — 72,400.

3. Катерина Галкина (Беларусь) — 68,250…

30. Елизавета Гамалеева (Латвия) — 56,200…

В многоборье групповых упражнений выиграли болгарки с суммой 37,350 балла. В призовую тройку вошли также итальянки и украинки, а сборная России сенсационно осталась только пятой, пропустив еще и белорусок. Столь низкое место россиянок объясняется их провалом в упражнении с пятью обручами, которое не позволило им даже отобраться в финал (см. видео ниже).

Латвийская команда в составе — Яна Лазарева, Вероника Нестерова, Вероника Груздева, Анна Лазарева, Анастасия Дземо — выступили очень даже прилично, получив за "5 обручей" 14,550 балла (см.видео ниже с отметки 01:28,34), а за "3 мяча+2 скакалки" — 14,150 (их выступление начинается на втором видео с отметки 00:17,20). Набранная сумма 28,700 позволила латвийским гимнасткам занять в многоборье 13 место и опередить сильные команды Польши, Германии, Словении, Швейцарии и Испании.



Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Группы. Многоборье.

1. Болгария — 37,350.

2. Италия — 36,800.

3. Украина — 34,600.

4. Беларусь — 34,250.

5. Россия — 34,150…

13. Латвия — 28,700…

Групповые упражнения "3 мяча+2 скакалки" (Латвия с 00:17,20)



Групповые упражнения "5 обручей" (Латвия с 01:28,34).



В финалах групповых соревнований россиянки реабилитировались в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, но все равно заняли только второе место (18,100), уступив на сей раз неподражаемым итальянкам. За представительницами Апеннин остался и финал с пятью обручами (18,700).

Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Финал. Группы (5 обручей)

1. Италия — 18,700.

2. Болгария — 18,150.

3. Китай — 17,900…

Х/д гимнастика. Кубок мира-2017. 1-й этап. Пезаро. Финал. Группы (3 мяча + 2 скакалки).

1. Италия — 18,700.

2. Россия — 18,100.

3. Украина — 17,700.

Стоит добавить ко всему вышесказанному, что старт в Пезаро был особенно важен, потому как именно здесь в конце августа — начале сентября состоится чемпионат мира. Также необходимо напомнить, что с этого года в этом виде спорта изменились правила и способ судейства.

Раньше каждая гимнастка (команда) подавала на соревнования описания своих упражнений, выполненные с помощью специальных знаков. И далее уже судьи отмечали, что гимнастка сделала, а что — нет.

С этого года описания отменили, а судьи должны фиксировать — что и как гимнастка реально сделала по примеру фигурного катания. Но в отличие от этого вида спорта, в гимнастике намного более разнообразный набор элементов и выполняются они гораздо быстрее, чем у фигуристов. Судьям стало намного сложнее оценить по достоинству программу, да еще и на протяжении нескольких часов, которые длятся соревнования.

Если признанные лидеры от нововведений не сильно пострадали, то вот остальным предложенная система судейства не очень понятна и порой сильно и неприятно удивляет. Средний уровень оценок сейчас намного снизился, хотя программы, по сути, не сильно изменились. Многие сетуют, что художественная гимнастика стала все меньше напоминать спорт (нечто подобное осталось и в фигурном катании, например, танцах на льду). Хочется надеяться, что в таком красивом виде спорта, как художественная гимнастика, все-таки придут к консенсусу до следующей Олимпиады и наведут порядок.