По итогам очередного тура в сильнейшем дивизионе АСВ чемпионата Испании по баскетболу составлен топ-7 лучших моментов и в трех из них фигурирует латвийский форвард клуба "Фуэнлабрада" Роланд Шмитс.

"Фуэнлабрада" в 26-м туре встречалась с мадридским "Реалом" и дала одному из самых лучших клубов Европы настоящий бой. Перед заключительной четвертью счет был равный — 80:80. И только в концовке баскетболисты "Королевского клуба" склонили чашу весов в свою пользу — 101:99.

В этом матче Роланд Шмитс за 21 минуту игрового времени набрал немного — 9 очков, но как он это сделал! Один раз в кольцо "Реала" залетела его "трешка" и еще у Шмитса три двухочковых попадания из семи. Причем все двухочковые оказались красивейшими данками и аллей-упом, которые заняли в топ-7 — шестое, четвертое и первое места.

После 26 игр "Фуэнлабрада" с 11 победами занимает 10-ю строчку в таблице и пока не проходит в плей-офф. Лидирует в испанском чемпионате "Тенерифе" (19-7), "Реал" (18-7) идет третьим.

