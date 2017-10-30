Лучший латвийский кикбоксер Заур Джавадов в минувшие выходные отобрал титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 77 кг) у Сергея Морари из Молдовы. Джавадов стал первым бойцом, которому молдаванин проиграл нокаутом.

Титульный бой прошел в "Арена Рига". Во втором раунде Джавадов отправил соперника в нокдаун, а в конце третьего еще раз уложил чемпиона на настил ринга, после чего судья остановил бой. Прежде молдаванин проигрывал исключительно решением судей.

Джавадов очень долго готовился к титульному бою. "Латвийский ниндзя" больше месяца тренировался в Таиланде. На сборах ему активно помогали его одноклубники — Кристап Булмейстарс и Вячеслав Тевиньш, а также известные латвийские бойцы ММА Михаил Циркунов, Хасан Межиев и Даниил Весненок.

Право на бой с Морари рижанин получил в начале этого года, когда победил на турнире претендентов "King Of Kings" с участем четырех спортсменов. В полуфинале Заур победил литовца Мантаса Станкиса, а в финале побил молдавского бойца Константина Русу.

Морари владел чемпионским титулом с 2015 года. Теперь на счету 34-летнего молдаванина 36 побед (15 — нокаутом) и 10 поражений в 46 боях. Джавадов провел 42 поединка на профессиональном ринге и одержал 32 победы (11 — нокаутом) при 10 поражениях.