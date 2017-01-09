Самый титулованный латвийский боксер-любитель Николай Гришунин провел на профессиональном ринге второй бой и одержал уверенную победу в рамках вечера бокса "Борьба за выживание", который прошел вчера в Риге.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2008, 20015) Константин Гришунин провел первый бой на профессиональном ринге в ноябре прошлого года и добился тогда победы над белорусом Павлом Батурой. Вчера 32-летнему Гришунину предстоял второй поединок среди профи, а его соперником был соотечественник Константин Булохов, в активе которого значились уже две победы, а в пассиве — одно поражение на профессиональном ринге.

Бой прошел в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и завершился уже в первом раунде. Ближе к его окончанию Гришунин трижды отправлял соперника на пол, и судья в итоге остановил поединок, зафиксировав победу Николая техническим нокаутом (см.видео).