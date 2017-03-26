Лидер группы А сборная Франции играла в гостях с Люксембургом. Матч с участием вице-чемпионов Европы -2016 доверили провести судейской бригаде из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. И надо отметить, что рефери назначил в этом поединке два 11-метровых, в том числе в ворота Франции, и показал четыре "горчичника".

Французы открыли счет на 28-й минуте после красивой комбинации, которую завершил Жиру. Правда, прошло всего шесть минут и хозяева поля получили реальный шанс сравнять результат, когда в штрафной "трехцветных" завалили Да Моту. Жоаким уверенно реализовал приговор, вынесенный Трейманисом — 1:1.

Впрочем, минуло еще три минуты и уже французы били пенальти, а фол совершил все тот же Да Мота, который был очень недоволен таким решением латвийского судьи. К "точке" у французов подошел Антуан Гризманн. Голкипер хозяев Шон угадал направление мяча, но удар у лидера сборной Франции получился очень сильным — 2:1 (см.видео ниже).

Минимальный перевес французов сохранялся до 77-й минуты, пока Жиру не вколотил мяч в сетку головой после навеса слева от Менди — 3:1.

Франция набрала 13 очков и возглавляет здесь турнирную таблицу, вторыми идут шведы (10), разгромившие дома белорусов (4:0), а на третью позицию выскочили болгары (9), которые благодаря быстрому дублю Спаса Делева обыграли голландцев (2:0). Для "оранжевых" это второе поражение в отборе и команда Данни Блинда рискует не получить путевки в Россию.

ЧМ-2018. Квалификация УЕФА (5-й тур):

Группа А

Швеция — Беларусь 4:0 (1:0)

Голы: Форсберг (19-пен., 49), Берг (57), Телин (77)

Швеция: Ольсен, Янссон, Люстиг, Гранквист, Аугустинссон, Хильемарк, Дурмаз (Классон, 85), Экдаль (Юханссон, 69), Форсберг, Тойвонен (Телин, 74), Берг.

Беларусь: Горбунов, Бордачев (Володько, 69), Мартынович, Шитов, Политевич, Маевский (Драгун, 66), Брессан, Риос, Филипенко, Сигневич (Родионов, 71), Гордейчук.

Болгария — Голландия 2:0 (2:0)

Голы: Делев (5, 20)

Болгария: Михайлов, Чорбаджийски, Попов, Божиков, Манолев, Славчев, Попов (Краев, 68), Тонев, Костадинов, Занев (Недялков, 86), Делев (Бодуров, 89).

Голландия: Зут, Блинд, Мартинс Инди, Карсдорп, де Лигт (Худт, 46), Вейналдум (Снейдер, 46), Классен, Роббен, Стротман, Промес (Люк де Йонг, 69), Дост.

Люксембург — Франция 1:3 (1:2)

Голы: Жоаким (34-пен.) — Жиру (28, 77), Гризманн (37-пен.)

Люксембург: Морис (Шон, 21), Муч (Бонерт, 62), Шано, Мальже, Мартинш Перейра, Янс, Жерсон, Филиппс, Бенси, Да Мота (Родригес, 81), Жоаким.

Франция: Льорис, Косьельни, Менди, Сидибе (Жалле, 62), Умтити, Канте, Матюиди (Рабьо, 83), Пайет (Мбаппе, 78), Гризманн, Жиру, Дембеле.

Предупреждения: Матюиди (32), Да Мота (36), Жоаким (43), Филиппс (45).

1. Франция 5 4 1 0 10-3 13

2. Швеция 5 3 1 1 10-3 10

3. Болгария 5 3 0 2 8-10 9

4. Нидерланды 5 2 1 2 8-6 7

5. Беларусь 5 0 2 3 2-10 2

6. Люксембург 5 0 1 4 6-12 1

Центральный матч в подгруппе Н проходил в Брюсселе. В предыдущих четырех матчах "Красные дьяволы" не имели проблем, взяв 100% очков при разнице 21-1. Однако с греками им пришлось туго. Подопечные Мартинеса пропустили в самом начале второго тайма и вплоть до предпоследней минуты основного времени игры уступали в счете. Даже несмотря на тот факт, что греки с 65-й минуты остались вдесятером.

Спасителем бельгийцев стал лучший на сегодня бомбардир английской премьер-лиги Лукаку. На 89-й минуте он принял мяч в штрафной соперника на грудь, стоя спиной к воротам, мгновенно развернулся и пробил низом — 1:1. А греки завершили матч вдевятером, в добавленное арбитром время у них был удален еще один игрок.

Таким образом, бельгийцы потеряли первые очки в отборе ЧМ-2018, но с 13 очками сохраняют первое место в группе, следом идут шведы (11), а тем временем к лидирующему дуэту подкрались боснийцы (10), которые без проблем справились дома с Гибралтаром (5:0).

Выступающая в этой компании сборная Эстонии набрала четвертое очко благодаря нулевой ничьей на Кипре.

Группа Н

Бельгия — Греция 1:1 (0:0)

Голы: Лукаку (89) — Митроглу (46)

Бельгия: Куртуа, Симан (Миральяс, 84), Вертонген, Алдервейрелд, Феррейра Карраско, Феллайни (Дембеле, 66), Витцель, Шадли, Наингголан, Мертенс, Лукаку.

Греция: Капино, Цавелас, Торосидис, Папастатопулос, Стафилидис, Самарис, Тахцидис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 84), Манолас, Митроглу (Веллиос, 90).

Предупреждения: Тахцидис (29), Феллайни (40), Цавелас (42), Мертенс (60), Витцель (72), Самарис (73), Капино (90+4), Лукаку (90+5).

Удаления: Тахцидис (65), Цавелас (90+5).

Босния и Герцеговина — Гибралтар 5:0 (2:0)

Голы: Ибишевич (4, 43), Вршаевич (52), Вишча (56), Бичакчич (90

Кипр — Эстония 0:0

Эстония: Аксалу, Круглов, Клаван, Тенисте, Метс, Васильев (Аньер, 90), Дмитриев, Оямаа (Лутс, 65), Баранов, Зенев (Тоомет, 79), Кяйт.

1. Бельгия 5 4 1 0 22-2 13

2. Греция 5 3 2 0 10-3 11

3. Босния 5 3 1 1 13-5 10

4. Кипр 5 1 1 3 3-8 4

5. Эстония 5 1 1 3 5-15 4

6. Гибралтар 5 0 0 5 2-22 0