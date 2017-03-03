"Сьону" на стадии 1/4 финала в соперники достался лидер третьего по силе дивизиона "Кринс". Ворота команды Cуперлиги защищал российский вратарь Антон Митрюшкин и на исходе получаса игры пропустил довольно курьезный гол.

Голкипер пытался не дать мячу, уходящему на угловой, покинуть поле, но зафиксировать его не сумел и гости забили уже в пустые ворота. Правда, на повторе видно, что Митрюшкин пытался поймать мяч, который уже находился за пределами поля, а значит арбитр должен был назначить угловой.



Впрочем, несмотря на вовсе не обязательный пропущенный гол, "Сьон" еще до перерыва успел отыграться и сделал это тоже не без помощи вратаря соперника. После перерыва стоящий выше по классу "Сьон" сумел забить еще четыре безответных мяча и уверенно прошел в полуфинал Кубка Швейцарии.

Напомним, что Ванин покинул "Сьон" по окончании прошлого сезона, когда стало понятно, что руководство клуба делает ставку на молодого российского голкипера. Первый номер сборной Латвии в итоге перешел в "Цюрих", правда, этот клуб выступает сейчас только во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, пусть и является там неоспоримым лидером.

Зато у футболистов "Цюриха" вчера была прекрасная возможность проверить себя перед возвращением в элиту (в этом как раз мало кто сомневается). Новая команда Ванина получила в Кубке страны соперника в лице "Базеля" — сильнейший клуб страны за последние годы.

Игра началась для "Цюриха" удачно: уже на 3-й минуте Буфф вывел гостей вперед. К середине первого тайма фаворит матча восстановил равновесие, а буквально перед перерывом Ванин не справился с ударом Майкла Ланга с острого угла и "Базель" вышел вперед — 2:1 (см.видео ниже).

В дебюте второго тайма "Базель" остался вдесятером. Футболисты "Цюриха" попытались этим воспользоваться, пока за четверть часа до окончания основного времени матча не попались на контратаку опытного соперника. После того как счет стал 3:1 было уже ясно, что "Базель" своего не упустит. Так оно и вышло, результат больше не изменился.

Кубок Швейцарии-2017. 1/4 финала

"Базель" — "Цюрих" 3:1 (2:1)

