Масальский дебютировал в сборной в ноябре 2000 года и провел за эти годы в составе главной команды страны 160 матчей — больше всех вратарей национальной команды. Он участник 15 чемпионатов мира и четырех олимпийских турниров.

"Не хотелось загадывать, какой буде последняя игра, но из головы было трудно это выбросить. Эмоции нахлынули еще накануне матча вечером. И я не до конца справился с ними во время матча, поэтому играть было очень сложно. Голова думала об одном, ноги делали совершенно другое. Думаю, все осознаю только завтра, а сегодня, конечно, очень эмоциональный день. Я в шоке, если честно, какую работу провела федерация, чтобы сказать мне "спасибо", — отметил после матча в разговоре с журналистами 37-летний Эдгар Масальский.

"Больше всего от хоккейной весны мне не будет хватать ауры раздевалки, парней, шуток, сборов на игры, тренировок. Будет не хватать всего этого процесса, отчего и ловишь кайф", — добавил Эджа.