Известный в прошлом защитник рижского "Динамо" Андрей Матыцин стал чемпионом Украины в составе "Донбасса", где работал последний месяц в тренерском штабе.

"Донбасс" в финальной серии встречался с клубом "Кременчук" и для выявления победителя потребовалось шесть матчей. В заключительной игре хоккеисты "Донбасса" одержали волевую победу со счетом 2:1.

Помимо Матыцина, работавшего в клубе ассистентом главного тренера Сергея Витера, за команду выступал еще один представитель Латвии — защитник Мартыньш Яковлев. 25-летний хоккеист в регулярном чемпионате Украины отыграл 28 матчей, набрал 16 (7+9) очков и заработал коэффициент полезности "+30". В 11 играх плей-офф Яковлев отметился тремя передачами.

Завершился сезон в Великобритании, где в финале соперничали "Шеффилд Стилерс" и "Кардифф Дэвилз" и "сталевары" добились победы во втором овертайме — 6:5. Игра продолжалась полтора часа чистого времени (94 минуты 08 секунд), а ворота победителей защищал латвийский кипер Эрвин Муштуков, отразивший 35 бросков из 40.

Добавим, что в полуфинале Муштуков оформил шатаут, отразив 31 бросок, а "Стилерс" обыграли "Белфаст Джайнтс" — 2:0.