Два дня назад "Никс" безоговорочно уступил на своей площадке "Майами Хит" (88:105), а теперь в гостях лидировал в счете практически на протяжении всего матча и в итоге взяли реванш со счетом — 98:94.

Нью-йоркский клуб играл без своего лидера Кармело Энтони. Порзиньгис примерил в очередной раз на себя эту роль и с 22 очками стал самым результативным игроком в составе гостей. За 36 минут игрового времени латвийский форвард также отметился 7 подборами, 3 передачами и 1 блок-шотом.



Для "Никс" эта победа стала 29-й в сезоне, команда занимает 12-е место в Восточной конференции, потеряв даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

"Сан-Антонио Сперс" гостил в Оклахома-Сити и в третьей четверти преимущество "Тандер" достигало 21 очка, однако этого не хватило хозяевам площадки для итоговой победы. "Шпоры", в составе которых вновь отсутствовал латвийский форвард Давис Бертанс, сумели отыграть образовавшийся дефицит и одержать победу со счетом — 99:95. "Тандер" не спас даже очередной трипл-дабл в исполнении Расселла Уэстбрука (32 очка, 15 подборов, 12 передач).

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Майами Хит — Нью-Йорк Никс 94:98 (29:33, 26:26, 20:18, 19:21)

МХ: Горан Драгич — 22+5 передач, Уайтсайд — 17+16 подборов, Джонсон — 12, Макгрудер — 11+5 подборов…

НН: Порзиньгис — 22+7 подборов, Ли — 20, Холидей — 12, Бейкер — 10+6 передач, Эрнангомес — 10+12 подборов…

