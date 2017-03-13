Несмотря на неудачное выступление "Никс" в чемпионате, Порзиньгис остается одним из немногих игроков команды, который продолжает бороться до последней минуты. В нью-йоркском дерби с "Бруклин Нетс" (112:120) латвийский форвард отметился сразу пятью блок-шотами, а один из них (в эпизоде со Спенсером Динуайдди) оказался просто эффектным и получил в топе третье место.