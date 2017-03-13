Несмотря на неудачное выступление "Никс" в чемпионате, Порзиньгис остается одним из немногих игроков команды, который продолжает бороться до последней минуты. В нью-йоркском дерби с "Бруклин Нетс" (112:120) латвийский форвард отметился сразу пятью блок-шотами, а один из них (в эпизоде со Спенсером Динуайдди) оказался просто эффектным и получил в топе третье место.
ВИДЕО: Ну очень эффектный блок-шот от Порзиньгиса
Foto: AP/Scanpix
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги игрового дня и определила пять лучших моментов, среди которых оказался и латвийский форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис.
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