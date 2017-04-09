В полуфинале 19-летней Остапенко (WTA, 66) досталась в соперницы опытнейшая хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая сейчас к 33-м годам достигла наивысшей строчки в рейтинге за карьеру (23-я). До этого теннисистки встречались один раз и победа осталась за Аленой.

Второй поединок начался с брейка Лучич-Барони, на который хорватка получила аналогичный ответ уже в следующей гейме. Дальше на корте пошла равная игра, в которой теннисистки успешно справлялись с набиранием очков на своей подаче. Так продолжалось до восьмого гейма, где Остапенко удалось реализовать второй брейк, а следом и взять сет — 6:3.

Совсем немного не хватило Алене чтобы завершить матч уже в следующей партии, где она вела — 5:3. Но стоит отдать должное и Лучич-Барони. Полуфиналистка Уимблдона еще в 1999 году (Остапенко на тот момент было два годика) сумела в столь критический момент перевернуть ход игры, выиграв четыре гейма подряд и сравняв счет — 7:5.

Решающая третья партия складывалась для Остапенко удачно. Ей сразу удалось оформить брейк,а в пятом гейме еще один и выйти вперед — 4:1. Правда, тут же Лучич-Барони отыграла одну подачу и сократила отставание до минимального, но при этом хорватка потянула мышцу правой голени.

Мирьяна вернулась на корт после оказания медицинской помощи, но переломить ход встречи во второй раз не сумела: латвийская теннисистка сумела без особых проблем довести матч до победы — 6:4 и в третий раз за карьеру достичь финала турнира серии WTA. А ее соперницей сегодня вечером станет ровесница из России Дарья Касаткина, для которой это вообще будет первый финал на таком уровне. Кстати, финала 19-летних теннисисток WTA не помнит с 2009 года.

Volvo Car Open-2017. Полуфинал:

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Алена Остапенко (Латвия) 3:6, 7:5, 4:6

56 из 89 = 63% Попадание первой подачи 60 из 106 = 57%

37 из 56 = 66% Выигрыш первой подачи 38 из 60 = 63%

13 из 33 = 39% Выигрыш второй подачи 21 из 46 = 46%

5 Эйсы 6

3 Двойные ошибки 8

47 из 106 = 44% Очки, выигранные на приеме 39 из 89 = 44%

5 из 10 = 50% Реализация брейк-пойнтов 6 из 12 = 50%

97 Все выигранные очки 98

Продолжительность — 2 часа 6 минут.

8 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл Корт". Вольво Кар Стэдиум (покрытие — грунт).

