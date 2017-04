Пути Остапенко и Возняцки пересекались в августе прошлого года там же в США, но в Нью-Хейвене. И тогда играли на харде, Алена занимала в мировом рейтинге 39-ю позицию, а Каролин тогда только-только разыгрывалась после трехмесячного отсутствия из-за травмы. В итоге латвийская теннисистка начала очное соперничество с Возняцки победой (7:5, 6:2).

Теперь ситуация была несколько иная. Остапенко в мировом ранжире только 66-я, тогда как Возняцки на сегодня — 12-я ракетка мира. Ну и опять же грунтовое покрытие никогда не являлось у нее любимым.

Однако в этом поединке Алена была неподражаема, играла агрессивно и, главное, не допускала ошибок в ключевых моментах матча. В первых геймах соперницы размялись и уверенно взяли свои подачи, а рижанка исполнила вот такой форхенд. К слову, сегодня этот удар у нее получался особенно хорошо.

На пятый гейм пришелся первый брейк Алены, она повела — 3:2.

What. A. Point.

В седьмом гейме Остапенко берет еще одну подачу Возняцки — 5:2.

Wonderful play from Ostapenko! 👏

Следом латвийская теннисистка пусть и с третьего раза ставит жирную точку в партии — 6:2.

Почувствовав, что игра у нее идет, Алена принялась брать быка за рога и начинает второй сет с реализованного брейк-пойнта.

Возняцки понимает, что отступать уже некуда и пытается поразить соперницу изящным дроп-шотом, отыгрывая следом и подачу — 1:1.

Дальше Возняцки с большим трудом удержала свою подачу, однако в пятом гейме натиск латвийской теннисистке титулованной датчанке сдержать уже не удалось, и она снова оказалась в роли догоняющей — 2:3.

Постепенно Алена стала приближаться ко второй победе над Каролин. Правда, при счете 5:3 она не использовала матчбол, дав сопернице сохранить надежду.

. @CaroWozniacki saves match point and grinds out a big hold!

В десятом гейме уже Остапенко приходится отыгрывать двойной брейк-пойнт и у нее это получается!

А вот два первых матчбола реализовать рижанке не удается.

Но зато с третьей попытки Остапенко справляется с этой задачей на все сто, красиво завершая матч мощнейшим эйсом — 6:4.



What an upset!

Ostapenko races past Wozniacki 6-2, 6-4 to book the last @VolvoCarOpen Semifinal spot! pic.twitter.com/Q4aOgbbi3w— WTA (@WTA) 8 апреля 2017 г.