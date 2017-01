В четвертьфинале Остапенко (WTA, 44) в соперницы досталась Мэдисон Бренгл (WTA, 72), которая накануне выбила из дальнейшей борьбы не абы кого, а соотечественницу Серену Уильямс. И поединок против Алены Мэдисон начала более чем уверенно, сразу оформив брейк, а затем еще один.

Только при счете 0:3 Остапенко удалось взять первый гейм, а следом еще четыре.

Meanwhile at @ASB_Classic, Jelena Ostapenko reels off FOUR straight games to take a 4-3 lead over Brengle! pic.twitter.com/ibztvH81MY— WTA (@WTA) 5 января 2017 г.