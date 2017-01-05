В четвертьфинале Остапенко (WTA, 44) в соперницы досталась Мэдисон Бренгл (WTA, 72), которая накануне выбила из дальнейшей борьбы не абы кого, а соотечественницу Серену Уильямс. И поединок против Алены Мэдисон начала более чем уверенно, сразу оформив брейк, а затем еще один.
Только при счете 0:3 Остапенко удалось взять первый гейм, а следом еще четыре.
Meanwhile at @ASB_Classic, Jelena Ostapenko reels off FOUR straight games to take a 4-3 lead over Brengle! pic.twitter.com/ibztvH81MY— WTA (@WTA) 5 января 2017 г.
При счете уже 5:3 Алена отдала свою подачу, а вскоре Бренгл сравняла результат. Однако последнее слово здесь осталось за латвийской теннисисткой: при счете 6:5 в свою пользу и 15-0 на подаче американки три отличных форхенда и один бэкхенд поставили точку в сете и избавили Остапенко от необходимости играть тай-брейк — 7:5.
Jelena Ostapenko takes the first set off Brengle 7-5! #ASBClassic pic.twitter.com/O4QfrkHBQ2— WTA (@WTA) 5 января 2017 г.
В дебюте следующей партии соперницы обменялись брейками, а в шестом гейме Остапенко удалось еще раз взять подачу Бренгл. В восьмом Алена попыталась завершить матч, но американке удалось отыграть два матч-пойнта. В девятом Мэдисон продолжала отчаянно сопротивляться, но с пятой попытки латвийской теннисистке все же удалось завершить поединок в свою пользу — 7:5, 6:3.
Jelena Ostapenko books a spot in @ASB_Classic Semifinals!
Beats Brengle 7-5, 6-3! pic.twitter.com/XGuQLQ4LGu— WTA (@WTA) 5 января 2017 г.
Матч продолжался почти полтора часа. За это время Алене Остапенко удалось сделать 4 эйса и реализовать 6 брейк-пойнтов из 11-ти при шести двойных ошибках. Мэдисон Бренгл допустила только 2 двойные ошибки, но обошлась без эйсов и выиграла всего 4 гейма на подаче соперницы.
Теперь Остапенко предстоит побороться за путевку в финал, а ее новой соперницей станет еще одна американская теннисистка Лорен Дэвис (WTA, 61). В Окленде Алене удалось уже заработать 110 рейтинговых очков и $11 300.
ASB Classic-2017. 1/4 финала
Мэдисон Бренгл (CША) — Алена Остапенко (Латвия) 5:7, 3:6
39 из 68 = 57% Попадание первой подачи 40 из 72 = 56%
22 из 39 = 56% Выигрыш первой подачи 27 из 40 = 68%
10 из 29 = 34% Выигрыш второй подачи 14 из 32 = 44%
0 Эйсы 4
2 Двойные ошибки 6
31 из 72 = 43% Очки, выигранные на приеме 36 из 68 = 53%
4 из 10 = 40% Реализация брейк-пойнтов 6 из 11 = 55%
63 Все выигранные очки 77
Продолжительность — 1 час 27 минут.
5 января. Окленд. ASB Теннис Арена. Центральный корт (покрытие — хард).