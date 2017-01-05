В четвертьфинале Остапенко (WTA, 44) в соперницы досталась Мэдисон Бренгл (WTA, 72), которая накануне выбила из дальнейшей борьбы не абы кого, а соотечественницу Серену Уильямс. И поединок против Алены Мэдисон начала более чем уверенно, сразу оформив брейк, а затем еще один.

Только при счете 0:3 Остапенко удалось взять первый гейм, а следом еще четыре.

Meanwhile at @ASB_Classic, Jelena Ostapenko reels off FOUR straight games to take a 4-3 lead over Brengle! pic.twitter.com/ibztvH81MY— WTA (@WTA) 5 января 2017 г.

При счете уже 5:3 Алена отдала свою подачу, а вскоре Бренгл сравняла результат. Однако последнее слово здесь осталось за латвийской теннисисткой: при счете 6:5 в свою пользу и 15-0 на подаче американки три отличных форхенда и один бэкхенд поставили точку в сете и избавили Остапенко от необходимости играть тай-брейк — 7:5.

В дебюте следующей партии соперницы обменялись брейками, а в шестом гейме Остапенко удалось еще раз взять подачу Бренгл. В восьмом Алена попыталась завершить матч, но американке удалось отыграть два матч-пойнта. В девятом Мэдисон продолжала отчаянно сопротивляться, но с пятой попытки латвийской теннисистке все же удалось завершить поединок в свою пользу — 7:5, 6:3.

Матч продолжался почти полтора часа. За это время Алене Остапенко удалось сделать 4 эйса и реализовать 6 брейк-пойнтов из 11-ти при шести двойных ошибках. Мэдисон Бренгл допустила только 2 двойные ошибки, но обошлась без эйсов и выиграла всего 4 гейма на подаче соперницы.

Теперь Остапенко предстоит побороться за путевку в финал, а ее новой соперницей станет еще одна американская теннисистка Лорен Дэвис (WTA, 61). В Окленде Алене удалось уже заработать 110 рейтинговых очков и $11 300.

ASB Classic-2017. 1/4 финала

Мэдисон Бренгл (CША) — Алена Остапенко (Латвия) 5:7, 3:6

39 из 68 = 57% Попадание первой подачи 40 из 72 = 56%

22 из 39 = 56% Выигрыш первой подачи 27 из 40 = 68%

10 из 29 = 34% Выигрыш второй подачи 14 из 32 = 44%

0 Эйсы 4

2 Двойные ошибки 6

31 из 72 = 43% Очки, выигранные на приеме 36 из 68 = 53%

4 из 10 = 40% Реализация брейк-пойнтов 6 из 11 = 55%

63 Все выигранные очки 77

Продолжительность — 1 час 27 минут.

5 января. Окленд. ASB Теннис Арена. Центральный корт (покрытие — хард).