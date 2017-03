Это была игра второго круга, но Цибулкова на правах сеяной была свободна от первого раунда. Ранее теннисистки встречались один раз и победа осталась за словацкой теннисисткой. Второй матч начался с того, что обе успешнее играли на приеме и с четвертого раза оформили по брейку.

Обе теннисистки любят играть в атакующей манере, но иногда случались и такие хитрые розыгрыши. Здесь Остапенко оказалась готова к укороченному от соперницы и завершила розыгрыш смэшем.

Ostapenko reads the drop shot and finishes with the smash! #BNPPO17 pic.twitter.com/AzIaNgVluB— WTA (@WTA) March 11, 2017