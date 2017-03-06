Озолиньш забросил победную шайбу за пять минут до окончания третьего периода в Нижнем Тагиле "Спутнику", после чего "Ермак" вышел вперед — 3:2. В оставшееся время хозяева льда сняли вратаря и попытались спасти игру, но получили две шайбы в пустые ворота — 2:5. В последнем голе результативной передачей отметился и Озолиньш.

"Ермак" повел в серии до четырех побед (3-2), а Озолиньш в пяти матчах плей-офф набрал уже 5 (1+4) очков.

Питерское "Динамо" под руководством латвийского специалиста Леонида Тамбиева также добилось в гостях третьей победы в серии над нефтекамским "Торосом" — 2:1. Сын Тамбиева — Кирилл — открыл счет в начале третьего периода, реализовав большинство, а затем отдал голевую передачу в овертайме.

ПЛЕЙ-ОФФ 1/8. Торос — Динамо СПб. Пятый матч.



Действующий обладатель Кубка Братины — альметьевский "Нефтяник" Алексея Широкова — сумел продлить серию с балашихинским "Динамо", одержав в серии вторую победу — 3:1. Латвийский нападающий результативными действиями почти за 15 минут игрового времени не отметился, еще две провел на скамейке штрафников и выиграл в матче 11 из 16 вбрасываний.

Во второй раунд прошла карагандинская "Сарыарка" в составе с защитником Эдгаром Сиксной. Казахстанский клуб оформил победу в серии (4-1) над чеховской "Звездой" в пятом матче — 5:0. Сиксна в этом поединке отыграл 13,5 минут, дважды бросал по воротам и завершил матч с положительным коэффициентом "+2".