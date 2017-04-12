В финальной серии до трех побед против корейского "Анян Халла" российскому клубу не удалось выиграть ни одного матча. В заключительном поединке сезона все решилось в овертайме — 2:3. Год назад "Анян Халла" также выиграл финал плей-офф.

В чемпионате Азиатской хоккейной лиги выступают девять клубов, представляющие Россию, Китай, Японию и Южную Корею.

29-летний Сергей Печура выступает за "Сахалин" третий сезон и нынешний регулярный чемпионат стал для него самым результативным за три года — 48 (17+31) очков в 48 матчах — пятый результат в команде и 19-й в лиге. В 7 играх плей-офф он добавил еще 4 (2+2) балла.

Анян Халла — Сахалин 3:2 ОТ

