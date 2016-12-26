Московское "Динамо" и Мартыньш Карсумс уступили в гостях "Сочи" (3:5), а латвийский форвард записал в свой актив 20-й результативный балл, отметившись 12-й голевой передачей в сезоне. Интересно, что в этом эпизоде "бело-голубые" отличились уже на шестой секунде после начала второй 20-минутки игры (см.видео).



Всего Карсумс в этом матче провел на льду 15,5 минут, за которые нанес три броска, один заблокировал и выполнил два хита.

Тольяттинская "Лада" под руководством Артиса Аболса провела вчера очень неудачный первый период дома против череповецкой "Северстали", когда пропустила три безответных шайбы. В перерыве латвийский тренер предпочел заменить стоявшего Ежова (7 сэйвов после 10 бросков) на соотечественника Эдгара Масальского.

"Лада" встрепенулась и к началу заключительной трети матча сумела восстановить равновесие. Однако последнее слово осталось за хоккеистами "Северстали", который удалось в середине периода забить решающий гол. Это Войтех Полак удачно подставил клюшку на пятаке после броска от синей линии.

Масальский отразил за два периода 21 бросок из 22-х, а защитник "Лады" Кристап Сотниекс отметился за 20,5 минут игрового времени четырьмя бросками, двумя силовыми приемами и одним блокированным броском. Сотниекс также принял участие в третьем голе команды, записав на свой счет шестую голевую передачу в сезоне. При этом защитник заработал негативный коэффициент полезности "-1", крайне неудачно сыграв в эпизоде, когда "Лада" пропустила третий гол (см.видео ниже).



Сегодня уже завершилось дальневосточное дерби между "Адмиралом" и "Амуром". Хабаровская команда вырвала победу во Владивостоке со счетом 3:2. Хозяева льда открыли счет на 8-й минуте матча, но потом пропустили две шайбы от Антона Крысанова.

За четыре с половиной минуты до финальной сирены "Адмирал" при участии Оскара Бартулиса сумел сравнять счет, однако спустя минуту снова пропустил и отыграться уже не успел (см.видео ниже).



Латвийский защитник в этом поединке провел на льду 28,5(!) минут, за которые нанес шесть бросков и заработал положительный коэффициент полезности "+1". Бартулис набрал 7 (2+5) очко в регулярном сезоне, а его команда с 61 очком замыкает восьмерку сильнейших на "Востоке". "Лада" Аболса имеет в активе 49 пунктов и занимает там 13-ю строчку, московское "Динамо" (71) на "Западе" расположилось на 5-м месте.