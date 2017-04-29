"Сиракьюз Кранч" одолел в овертайме четвертого матча "Сент-Джонс Айскапс" (2:1) и выиграл серию. Дальше команду Гудлевскиса ожидает борьба с "Торонто Марлиз", пока латвийский вратарь не провел в плей-офф ни одной игры.

Никита Евпалов и "барракуды" одержали в серии вторую победу над "Стоктоном" (5:3) и вышли вперед в серии (2-1). 22-летний латвийский нападающий пока не отличился ни в одном из трех матчей.

"Уилкс-Берри" не справился на своем льду с "Бостон Провиденс" (2:4), даже несмотря на первый гол в плей-офф Теодора Блюгера (см.видео ниже). Счет в серии стал равным (2-2).

Bruins — Penguins 4:2

